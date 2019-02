Meghan Trainor quiere emparejar a Harry Styles y a Chloë Moretz

La cantante Meghan Trainor está decidida a facilitar -o a forzar, depende de cómo se mire- la que sin duda se convertiría en una de las noticias más destacadas del año en el plano de la crónica social, la de momento hipotética historia de amor que podrían protagonizar algún día el cantante Harry Styles, exintegrante de One Direction, y la actriz Chloë Grace Moretz, quien fuera hasta el año pasado novia del primogénito de los Beckham, el aspirante a fotógrafo Brooklyn Beckham.

Tanto es así, que la intérprete de 'All About That Bass' ha expresado abiertamente su convicción de que los dos artistas harían una pareja adorable y, por si eso no fuera suficiente, se ha propuesto incluso ejercer de intermediaria para propiciar un romance que, a su juicio, sería probablemente el definitivo para ellos.

"Me encantaría emparejar a Chloë con Harry, creo que congeniarían muy bien y harían una pareja perfecta. Y puede que si hago de Cupido para ellos... Quizá facilitaría las cosas", ha confesado la simpática artista en conversación con el diario británico The Sun.En el caso de cumplir su ambicioso objetivo, sin duda Meghan habría pagado con creces el favor que ya le hizo en el pasado su buena amiga, quien curiosamente fue la persona que le presentó al hombre que acabaría conquistando su corazón y con el que pasó por el altar el pasado 22 de diciembre tras dos años de sólida relación: el también intérprete Daryl Sabara, hacia el que la vocalista no duda en deshacerse en halagos cada vez que tiene oportunidad de hablar públicamente de él.

"Sé que va a sonar muy trillado y cursi eso de 'Cuando sabes que estás enamorada, simplemente lo sabes', pero es que es verdad. Jamás había tenido una relación tan especial con otro ser humano, una en la que nunca te acabas cansando de la otra persona. Desde que nos conocimos, he pasado literalmente cada día con él y estoy encantada. De hecho, le echo mucho de menos en cuanto desaparece de mi campo visual. Es horrible, lo sé", reconocía Meghan en una entrevista reciente a la agencia de noticias Bang Showbiz.