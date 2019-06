Meghan Trainor tiene en su marido Daryl Sabara a su "mayor fan"

La cantante Meghan Trainor no podría estar más entusiasmada ante su condición de esposa del guapo Daryl Sabara, ya que además de haber forjado una sólida relación con el amor de su vida que, a buen seguro, desembocará más pronto que tarde en el estreno de ambos en la paternidad, la intérprete también ha encontrado en el guapo entrenador personal a su "mayor fan" y, en ocasiones, hasta asistente personal.

"Estar recién casada es maravilloso, me encanta... Y creo que lo mejor de todo es que alguien a quien quieres tanto sea al mismo tiempo tu mayor fan. Le encanta mi forma de escribir y nunca antes había vivido eso con alguien", ha asegurado la artista al portal de noticias E! News antes de entrar en detalles sobre algunos aspectos de esta dinámica tan satisfactoria.

"Cuando estoy escribiendo una canción, a veces se me queda mirando embelesado o incluso me ayuda. Y luego cuando ponemos la canción en el coche, me dice cosas como 'Eres la mejor cantautora del mundo' y demás elogios. Y eso me hace sentir fenomenal", ha añadido.

Aunque por el momento está demasiado ocupada con los últimos retoques del que será su tercer trabajo discográfico, "Treat Myself", el cual llegará al mercado el próximo 23 de agosto, la estrella del pop ya dejó patente en su momento su deseo de convertirse en madre tan pronto como las circunstancias le resulten favorables y, por supuesto, antes de cambiar de década.

"Siempre he querido tener hijos y me gustaría ser madre joven. Mi madre me tuvo con 23 años y yo tengo 25 ahora. A veces pienso que debería ponerme a la tarea ya mismo, porque hasta me entran ganas de llorar cuando veo pañales en el supermercado. Pero mi terapeuta me ha dicho que tengo que ser paciente y esperar", revelaba en una entrevista reciente.