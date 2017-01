Mel Gibson se convierte en padre por novena vez

El actor Mel Gibson y su actual pareja sentimental, la guionista Rosalind Ross, dieron la bienvenida al mundo ayer lunes a su primer retoño juntos, un varón al que han llamado Lars Gerald Gibson y que, según la revista People, ha pesado casi tres kilos. Su nacimiento, como no podía ser de otra manera, ha llenado de felicidad a los dos enamorados y a todos sus allegados, como han confirmado a la misma publicación fuentes cercanas al controvertido intérprete, quien ya puede presumir de una extensa prole de nueve hijos.

"No podrían estar más emocionados. Toda la familia les está arropando en este momento tan especial y concretamente Mel está en las nubes ahora mismo. La madre y el niño ya están en casa, y todos están sanos y muy contentos", explicó un miembro de su círculo cercano a la mencionada revista, indicando además que el parto tuvo lugar en un hospital de Los Ángeles.

En los próximos días, el recién nacido estará probablemente muy ocupado al tener que lidiar con las visitas de sus muchos hermanos: Hanna (36), Christian (34), Edward (34), William (31), Louis (28), Milo (26) y Thomas (17), todos ellos fruto del extinto romance entre el astro de Hollywood y su exmujer Robyn Moore, así como de Lucía (17), a quien el artista tuvo durante su breve relación sentimental con Oksana Grigorieva.

Hace escasas semanas, era el propio Mel Gibson quien se pronunciaba abiertamente sobre el escaso nerviosismo que sentía ante la noticia de que pronto volvería a repetir experiencia paternal, asegurando que a sus 61 años ya era demasiado "viejo" como para verse sobrepasado ante esta clase de acontecimientos.

"¿Que viene uno más? Pues estoy claramente preparado para cogerle con un guante. Estoy ya demasiado viejo como para ponerme nervioso ante este tipo de noticias. Ya no me queda adrenalina en el cuerpo y no reacciono con tensión ante estas cosas. Además, como padre, he cometido tantos errores, que creo haber aprendido de ellos", expresaba en conversación con el programa de televisión 'Extra'.