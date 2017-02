Mel Gibson revela sus mejores recetas como cocinero

El actor y cineasta Mel Gibson vuelve a disfrutar de un momento álgido en su carrera con su nominación a los Óscar como mejor director por su película 'Hasta el último hombre', pero lo cierto es que el carismático intérprete cuenta también con otras interesantes facetas de su vida que no duda en cultivar fuera de las cámaras."Sería chef profesional [si no fuese actor y director].

Puedo hacerlo. Me encanta cocinar una sopa típica de Malasia llamada Laksa. Por supuesto al día siguiente no te puedes sentar", bromeó en una entrevista al programa 'Extra', antes de sincerarse sobre otro de sus grandes placeres ocultos, el chocolate.

"Me encanta el chocolate, tengo que decirlo, pero no puedo comerlo ya porque me hincharía como un globo", aseveró.Sin dejar de lado el tema de su estado físico, el artista confiesa que la última vez que asistió al tradicional almuerzo de nominados a los Óscar, nada menos que dos décadas atrás, su buen amigo Denzel Washinton no dejaba de tomarle el pelo en relación con su aparente necesidad de entrenarse más a menudo.

"Han pasado 20 años desde que vine por última vez a una de estas comidas. Me encontré a Denzel [Washington]. Fue muy sincero conmigo y me dijo que necesitaba ir al gimnasio. Yo le dije: 'Vale, tú también'", comentó sobre su estrecha relación con el también candidato en la gala de este año, quien opta a las estatuillas al mejor actor protagonista, director y película por 'Fences'.Mel Gibson, de 61 años, volvió a ser padre el pasado mes de enero con su actual pareja Rosalind Ross, una experiencia que afronta con la ilusión de un debutante a pesar de que este es ya el octavo retoño que añade a su prole.

"Está muy bien, está creciendo y comiendo como un cerdito y le va genial. Incluso sonríe, con tan sólo dos semanas tiene una sonrisa...", afirmó sobre el recién nacido, llamado Lars.Pese a haber ampliado recientemente la familia, parece que Mel Gibson no tiene intención de reducir lo más mínimo su frenético ritmo de trabajo. Entre sus planes para el futuro inmediato, destacan un par de películas como actor y una producción como director que planea rodar en Europa.