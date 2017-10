Mel C se siente afortunada" de haber superado su trastorno alimenticio

La cantante Mel C, quien saltó a la fama a mediados de los noventa junto a Emma Bunton, Victoria Beckham, Mel B y Geri Halliwell en su condición de integrante de las míticas Spice Girls, no ha tenido reparo alguno a la hora de volver a pronunciarse sobre el trastorno alimenticio que sufrió hace unos años, pero en esta ocasión lo ha hecho para celebrar que, gracias a su esfuerzo y determinación, logró superar definitivamente tan peligrosa condición.

"Empecé a restringir el tipo de alimentos que ingería hasta el punto de que terminé comiendo únicamente fruta y verdura. Solo Dios sabe por qué sobreviví, y me siento muy afortunada por ello. Creo que fue durante un par de años, quizá no tanto, en el que estuve sometida a un régimen basado en comer poco y en hacer mucho ejercicio físico", ha confesado la intérprete en el programa de entrevistas 'In Conversation With'.

Al margen de la conexión que pudiera existir o no entre sus problemas alimenticios y el estado psicológico que presentaba en su etapa profesional más destacada, la artista de 43 años ha revelado también que durante sus años en la cúspide llegó a sentirse "terriblemente culpable" por su propio éxito, ya que entendía que la popularidad le había alejado de sus raíces y, sobre todo, de sus seres queridos.

"Era muy joven y de repente me vi inundada de responsabilidades. Tenía dinero, pero lo que de verdad me preocupaba era que no estaba haciendo lo suficiente por ayudar a los míos. Sentía que solo tenía ojos para mí misma y para mis necesidad. Era una sensación terrible de culpabilidad", ha compartido en la entrevista.