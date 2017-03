Mel B pide el divorcio a Stephen Belafonte tras diez años de matrimonio

Pese a llevar más de una década como marido y mujer, a la cantante Mel B no le ha temblado el pulso a la hora de iniciar los trámites legales para divorciarse de Stephen Belafonte, alegando "diferencias irreconciliables" entre la ya expareja pero, al mismo tiempo, solicitando al juez que la custodia tanto física como legal de la hija que tienen en común, Madison (5), sea compartida.

La noticia que ha hecho pública el portal de noticias E! News, citando fuentes cercanas a la pareja y tras haber accedido supuestamente a los documentos legales del proceso, no podría resultar más sorprendente e inesperada teniendo en cuenta que, hace solo seis semanas, la popular cantante dedicaba una exhaustiva declaración de amor al que por entonces era su esposo para deleite de todos sus seguidores de Instagram.

"Mi bebé @Stephen hemos pasado por tantas cosas que normalmente separarían a las parejas y nos hemos vuelto mucho más fuertes... Tú me querías incluso antes de que yo me quisiese a mí misma, eres mi mundo cariño, y no podemos olvidar que también eres un poco gilip***** #Diez años casados #Lucha por quién quieres #Dijeron que no duraríamos #A las zorr** les encantaría tener esto #Ahora hablad de mí (sic)", reza el mensaje con el que la británica presumía de su historia de amor al tiempo que reconocía que su matrimonio era de todo menos idílico.

La separación de la pareja llega en un momento muy complicado para Mel B en el plano anímico, ya que a principios de este mes sufría un duro golpe emocional con la muerte a los 63 años de su padre Martin, víctima del cáncer contra el que llevaba cerca de cinco años luchando. En un comunicado oficial, la artista y su hermana Danielle pedían privacidad después del duro golpe y agradecían el cuidado de los médicos y enfermeros del hospital que trataron a su padre durante su enfermedad.