Mel B sigue "dolorida" y en el hospital tras su accidente de la semana pasada

La cantante Mel B sigue ingresada en el hospital al que tuvo que ser trasladada de urgencia la semana pasada como consecuencia de un misterioso accidente del que, posteriormente, se reveló que había sido fruto de una desafortunada caída por las escaleras en casa de un amigo.

Aunque no ha querido hacer referencia directa a las causas de su maltrecho estado de salud, básicamente el derivado de tres costillas rotas y un profundo corte en la mano que la obligó a entrar inmediatamente en el quirófano, al menos la integrante de las Spice Girls se ha animado a transmitir algo de optimismo y esperanza en una pronta recuperación en el mensaje que ha compartido ahora con sus seguidores de las redes sociales.

"Todavía estoy muy dolorida, pero por otro lado estoy recibiendo un tratamiento maravilloso de los médicos y las enfermeras que me están atendiendo. Me siento muy agradecida por todo lo que han hecho por mí y por lo que siguen haciendo", ha escrito la conocida como 'Scary Spice' en su perfil de Instagram.

Una de las visitas que sin duda le han levantado el ánimo a la estrella del pop, quien este verano cerró definitivamente su proceso de divorcio de su exmarido Stephen Belafonte -por medio de un arreglo que implicará una considerable inversión económica por su parte-, ha sido el de sus tres compañeras de banda, Geri Horner, Mel C y Emma Bunton, a quienes se ha referido con cariño como sus "hermanas".

"Ha sido genial despertarme y encontrarme al lado de mi cama a mis hermanitas de las Spice Girls. Me dolía todo el cuerpo pero en seguida se me olvidó. En cuestión de minutos nos estábamos las tres riendo, y eso me dolía bastante, pero nos lo hemos pasado tan bien", ha publicado en la misma red social la intérprete inglesa, quien con suerte estará plenamente recuperada de cara al verano que viene, cuando saldrá de gira con sus tres amigas del alma.