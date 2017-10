La madre de Mel B lamenta no haberla "protegido" de los supuestos ataques de su exmarido

La madre de la cantante Mel B, Andrea, no ha dudado en desahogarse públicamente sobre el duro proceso de divorcio en el que está sumida estos días su famosa hija, quien alega que su exmarido Stephen Belafonte la sometió de forma sistemática a una dinámica de maltrato físico y psicológico durante la década en la que estuvieron juntos. La progenitora de la ex Spice Girl se ha responsabilizado en buena parte del calvario que esta habría sufrido a lo largo de la última década al haber fallado estrepitosamente, a su juicio, a la hora de "protegerla" de su supuesto agresor, como resultado de los muchos años en que las dos mujeres estuvieron prácticamente sin hablarse.

"No he parado de llorar en los últimos tiempos. Melanie estuvo con un hombre abusivo, y jamás me imaginé que sus problemas hubieran llegado a ese extremo. Yo también he fallado a la hora de protegerla", reza el triste mensaje que ha compartido Andrea en sus redes sociales, al que ha acompañado de un emoticono en forma de corazón roto.

Las últimas novedades que se derivan del mediático juicio que enfrenta a Melanie Brown y Stephen Belafonte, al que la propia Andrea acusaba recientemente de haber "aislado" a su hija al obligarle a romper todo tipo de relación con ella, hacen referencia a las supuestas aventuras extramatrimoniales del segundo y, sobre todo, a la posibilidad de que la artista hubiera participado incluso en algunas de estas prácticas sexuales.

Esta misma semana, sin ir más lejos, uno de los abogados del cuestionado empresario revelaba que la estrategia que, en este sentido, habría seguido la artista para justificar su presunta implicación en estas actividades reside en alegar que Belafonte le habría "drogado" para manipular por completo su voluntad.

"La señorita Brown asegura ahora que fue drogada por el señor Belafonte durante la duración de su matrimonio", rezan las declaraciones que la defensa de Belafonte ha esgrimido para restar credibilidad al testimonio que habría ofrecido Mel B al respecto.Al margen de estos aspectos tan escabrosos de su extinta vida en común, que ambos estarían utilizando como armas arrojadizas para ganarse el favor del juez y, sobre todo, para evitar cualquier responsabilidad sobre el embarazo no deseado de la niñera que tuvieron a su servicio, con la que supuestamente mantuvieron varios tríos y a la que posteriormente tuvieron que pagar un aborto, la encarnizada lucha entre las dos partes también se dirime, como no podría ser de otra manera, en el plano económico.

Mientras que la artista británica ha solicitado al juez la custodia total de su hija Madison (6) -a la que criaron junto a los otros dos hijos de la cantante, Phoenix (18) y Angel (10)-, su todavía marido no solo ha emitido al magistrado una petición similar, sino que también exige a la intérprete una elevada pensión alimenticia alegando que, durante buena parte de su matrimonio, tuvo que renunciar casi por completo a su carrera profesional a pesar de que en ese momento regentaba varios negocios.