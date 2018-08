Mel B recibe cien rosas de un admirador secreto

635x357 Mel B junto a las cien rosas que ha recibido de su admirador secreto (c) Instagram. EFE

La cantante Mel B no ha podido resistirse a compartir en sus redes sociales la grata sorpresa que recibió ayer miércoles por parte de un 'admirador secreto' del que, por el momento, ni la propia intérprete se ha molestado en tratar de descubrir su identidad.

Tal es la emoción con la que la exintegtrante de las Spice Girls ha reaccionado ante tan considerado regalo, cien rosas rojas de notable hermosura, que se ha conformado con transmitir al por ahora desconocido su más sincero agradecimiento a la vista de todos sus incondicionales.

"¡No estoy para nada acostumbrada a estas cosas y mi cara lo dice todo! Anoche me llegaron 100 rosas rojas, sí, nada menos que cien, y nadie había hecho algo por mí así en la vida, nunca jamás. ¿De verdad que son para mí? ¿Y sin querer nada a cambio? Me siento honrada, afortunada y muy agradecida #Aprendiendo a quererme a mí misma #Gracias a ti #Viviendo la vida", ha escrito la intérprete en su perfil de Instagram.

Como ha dejado patente la estrella de la música y también jueza de programas cazalatentos, semejante gesto de generosidad y cariño le ha venido francamente bien para reforzar su autoestima y amor propio, todo ello en una etapa bastante difícil para ella como consecuencia de las obligaciones legales que se desprenden del ya finalizado proceso de divorcio que mantenía con su exmarido Stephen Belafonte.

Y es que, además de tener que compartir la custodia de su hija pequeña Madison (6) con el hombre que, siempre de acuerdo con el testimonio de la cantante, le habría maltratado física y psicológicamente durante los últimos años de la década en que se prolongó su vida en común, Mel B deberá abonarle 350.000 dólares en concepto de restitución de las costas legales, así como pasarle 5.000 dólares mensuales para sufragar la manutención de la pequeña cuando esté bajo los cuidados de su progenitor.

"Estoy encantado, de hecho me voy a Disneyworld. He conseguido todo lo que quería y la verdad es que, teniendo en cuenta el resultado, ahora pienso que podríamos haber solucionado esto hace meses. Pero en general me siento muy aliviado de que por fin hayamos acabado con este proceso", declaraba hace una semana el polémico productor al diario Daily Mail al ser preguntado por las sensaciones que le había dejado la decisión tomada por el juez.