Mel B se siente lo suficiente fuerte para criar a sus tres hijas en solitario

Desde el pasado mes de marzo, la cantante Mel B se encuentra inmersa en un complicado proceso de divorcio de Stephen Belafonte, padre de su hija Madison (6) y con quien también crió a su pequeña Angel (10), fruto de un breve romance con el actor Eddie Murphy. La prioridad ahora de la artista -madre también de una joven de 18 años llamada Phoenix con su primer marido- es proteger a sus retoños de la tormenta mediática que han generado las acusaciones de infidelidades, malos tratos y consumo de drogas que han cruzado su expareja y ella, una tarea que aunque no resulte sencilla se siente preparada para afrontar en solitario, al igual que el resto de responsabilidades relacionadas con la educación de sus niñas.

"Hoy he hablado con mi hija de 18 años y le he explicado que a lo largo de mi vida he aprendido de la forma más dura que no siempre puedes esperar que los demás respeten tus sentimientos, aunque tú hayas respetado los suyos, y que ser una buena persona no garantiza que el resto del mundo también lo sea. Solo tenemos control sobre nosotros mismos y sobre qué tipo de personas queremos ser; y en lo que respecta a los demás, puedes decidir aceptarles o alejarte de ellos.

Talking with my 18 year old daughter today and I told her I learned the hard way in life that and that cannot always count on others to respect my feelings even if I respect theirs,being a good person diesnt guarantee that others will be good people too,you only have control over yourself and how you choose to be as a person,as for others well you can choose to either accept them or walk away,even if your left all alone with no one it doesn't really mean your alone,NO,it just means your strong enough to handle things all by yourself BOOM she replied hell yeh mummy that's why I love you,then I cried! I love my 3 daughters they are my everything my heart my soul my world. #singleparentworkinghard #keepwalkingforward #womenempoweringwomen

Aunque acabes sin nadie a tu lado, eso no significa que estés sola, ¡no! Significa que eres lo suficientemente fuerte para ocuparte de todo por ti misma", reza parte del mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram, en el que confiesa que la reacción de su primogénita consiguió emocionarla profundamente.

"Ella me contestó: ¡Claro que sí, mamá! Por eso te quiero. Y entonces me puse a llorar". La ex Spice Girl, que ha llegado a un acuerdo de visitas para que su ex pueda ver bajo supervisión a Angel y Madison mientras se deciden los términos de su custodia, ha concluido su publicación con un guiño a los tres amores de su vida, que se han convertido en su apoyo y motivación en esta etapa tan complicada. "Quiero a mis hijas, lo son todo para mí: mi corazón, mi alma, mi mundo", ha añadido junto a los hashtags: #los padres solteros trabajan duro #sigue hacia adelante #mujeres apoyando a mujeres.