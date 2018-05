Mel B se sincera sobre su bisexualidad

Teniendo en cuenta que se está preparando para el inminente lanzamiento de su primer libro autobiográfico, del que ya ha adelantado que abordará fundamentalmente sus diez años de conflictivo matrimonio con el empresario Stephen Belafonte -al que acusa de haberla maltratado física y psicológicamente-, resulta comprensible que la cantante Mel B haya adoptado una política comunicativa basada en la transparencia absoluta a la hora de pronunciarse sobre determinados ámbitos de su vida más íntima, entre los que no se excluye su orientación sexual.

"Estuve saliendo con una chica durante cinco años, y la verdad es que si te enamoras de alguien, pues te enamoras y ya está. Yo lo hice. También nací siendo ya muy honesta. Y cualquier cosa que sienta, cualquier cosa que piense, la voy a decir sin tapujos siempre que no hiera a nadie. Voy a seguir con mi vida y a divertirme tanto como pueda", ha confesado en una entrevista al diario Metro.

Esa actitud de tolerancia y respeto a la diversidad es la misma que la ex Spice Girl ha venido inculcando a sus tres hijas -Phoenix (19), fruto de su primer matrimonio con Jimmy Gulzar, Angel (10), a la que tuvo junto al cómico Eddy Murphy, y Madison (6), de su extinto matrimonio con Stephen Belafonte- desde que estas eran pequeñas, por lo que las chicas saben que siempre podrán contar con el apoyo de su madre independientemente del sexo de la persona de la que se enamoren.

"Entre mi exmarido [Belafonte] y yo tenemos cuatro hijas. ¿Cuál es la proporción, una de cinco? Bueno, en cualquier caso es probable que al menos una de ellas no sea heterosexual. Desde luego esto no es algo que quiera forzar, pero lo que sí que no voy a hacer es forzarlo para que se quede debajo de la alfombra", ha expresado en la misma conversación, antes de concluir su alegato subrayando la necesidad de "celebrar" el amor y la libertad en todas sus formas.

"Siempre voy a celebrar cualquier decisión que tomen mis hijas al respecto. Me da igual si son homosexuales, bisexuales, transgénero, no me importa. Siempre las querré y apoyaré porque son mis hijas y quiero que sean felices", ha sentenciado.