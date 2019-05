Mel B se sincera sobre sus graves problemas de visión

Con los mismos niveles de espontaneidad y transparencia que le han caracterizado a la hora de hacer otras impactantes declaraciones acerca de su turbulenta vida personal, la cantante Mel B no ha tardado en echarse a las redes sociales para ofrecer su propia versión de los hechos días después de que la prensa británica empezara a especular hace unos días con las consecuencias que, de cara a la esperada gira de reencuentro de las Spice Girls, acarrearía para ella una lesión ocular de carácter supuestamente leve.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo y cariño que he venido recibiendo sobre mi ojo. Pero os tengo que contar la verdad, lo que realmente pasó. La semana pasada me ocurrió algo horrible: me quedé ciega del ojo derecho y la visión del izquierdo se volvió borrosa. Aunque la prensa estúpida dijo que ya estaba bien y que me había pasado varias veces en el pasado, dejadme que os aclare que no estoy bien y que esto jamás me había ocurrido antes", reza el primer extracto del largo mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram.

La vocalista británica, quien por otro lado ha descartado que los conciertos que ofrecerá con sus compañeras a partir del 31 de mayo puedan correr peligro debido a su bache de salud, ha querido dejar claro que estuvo sometida a "mucho dolor" y a un "miedo" incontrolable antes de ponerse en manos de los especialistas del prestigioso hospital oftalmológico de Moorfields (Londres), quienes le diagnosticaron dos tipos de infección ocular y le prescribieron un tratamiento que ha conseguido "mantener la inflamación bajo control".

"La verdad es que sufrí mucho dolor y pasé mucho, mucho miedo, pero gracias a todo el equipo del London Moorfields Hospital, ahora me encuentro mejor. Me detectaron Iritis (inflamación del iris) en el ojo derecho y Uveitis en el izquierdo (inflamación de la úvea). Me dieron un sinfín de gotas diferentes y otros medicamentos que tengo que tomar todos los días para mantener la inflamación bajo control. Voy a tener que lidiar con ello durante unos 3 o cuatro meses hasta que el problema se solvente por completo, pero por lo menos me tranquiliza saber que no va a ir a peor", ha explicado en la misma plataforma junto a una foto en la que aparece con un ojo vendado a modo de parche temporal.