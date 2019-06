Melanie Brown se siente decepcionada con Victoria Beckham

En las semanas posteriores al anuncio de que las Spice Girls volverían a los escenarios con una breve gira por Reino Unido e Irlanda, Melanie Brown insinuó en varias ocasiones que Victoria Beckham podría unírseles por sorpresa en alguna de sus actuaciones a pesar de que la diseñadora se había cansado de repetir que su época de estrella pop había quedado atrás y que nada ni nadie conseguiría convencerla para que volviera a cantar en público.

Como muchas de otras afirmaciones que realiza la impulsiva Mel B, que llegó a asegurar por ejemplo que la banda femenina actuaría en la boda de los duques de Sussex, al final la supuesta aparición de Victoria no llegó a materializarse y parece que su antigua compañera no la perdona por haberles dado plantón.

"Esperaba que al menos se pasara a saludar. Ni siquiera tenía que subir al escenario, podía apoyarnos desde el público", ha confesado la cantante a su paso por el programa 'Good Morning Britain'. "Estoy segura de que tenía sus motivos para no hacerlo. Yo ya he dejado claro que me ha molestado, aún me duele un poco. Pero así son las cosas y nosotras siempre vamos a apoyarnos pase lo que pase, pero sí que ha resultado una decepción".

Parte de su enfado podría explicarse con el miedo a que los fans piensen que avivó deliberadamente sus esperanzas de ver a las cinco chicas picantes reunidas de nuevo aún sabiendo que eso jamás sucedería. Lo mismo ocurre con su historia acerca del encuentro sexual que habría protagonizado con Geri Horner en los inicios de su carrera, sobre el que ella habló públicamente sin darle demasiada importancia pero que consiguió enfurecer a la aludida y hacer que publicara un comunicado desmintiendo que alguna vez se acostara con Melanie.

"No soy ninguna mentirosa; de hecho, soy una persona muy sincera", ha asegurado ella al respecto. "Y al final lo más importante es que somos amigas. A ver, Geri está más que acostumbrada a lidiar conmigo, así que yo voy a seguir diciendo lo que considere oportuno, de una manera respetuosa, pero diré la verdad, y a ella le tocará aguantarse. No es que esté disculpándome, no tengo por qué hacerlo porque no he mentido, eso ya lo he dejado muy claro", ha concluido.