Melanie Griffith creyó que su último susto con el cáncer acabaría con su carrera

El pasado mes de febrero Melanie Griffith se convertía en la última celebridad en acaparar titulares por el chocante aspecto físico que había lucido en una alfombra roja, en su caso en la del Baile de la Ópera de Viena. En aquel momento a nadie se le escapó que el perfil de la actriz, y probablemente también sus labios, habían sufrido un significativo cambio, que no tardó en atribuirse a un nuevo paso por quirófano.Esa teoría resultó ser cierta, pero no por los motivos que se barajaban.

La exmujer de Antonio Banderas no había decidido realizarse unos retoques estéticos, sino que había tenido que someterse a una intervención en la nariz para eliminar unas células cancerígenas, como ya se había visto obligada a hacer en 2009. En realidad, semanas atrás la intérprete ya había sido vista saliendo de una clínica de West Hollywood tapándose el rostro y paseando más tarde por Los Ángeles con un discreto vendaje en el rostro que ocultaba los puntos de la operación, que ahora han dado paso a una pequeña cicatriz en tono azulado.

Melanie admite que, en un principio, consideró que esa marca podía marca el inicio del fin de su carrera, aunque por suerte ha sido capaz de superar esos miedos tras repetirse que su talento va más allá de la expresividad o belleza de sus rasgos."Resulta aterrador porque, como actriz, estás acostumbrada a pensar que dependes de tu cara para conseguir trabajo, pero me he dado cuenta de que lo único que tengo que hacer es ponerme una tirita y ya está. Además, así me da un aire de empollona", ha asegurado haciendo gala de su carácter práctico en una entrevista a InStyle.

Por otra parte, la estrella de Hollywood insiste en que nunca se ha considerado tan guapa como otras compañeras de su misma generación, citando por ejemplo a Michelle Pfeiffer, de ahí que haya logrado aceptar con más facilidad esa supuesta mella en su atractivo. Eso no implica, sin embargo, que no haga todo lo que está en su mano para paliar los efectos del paso del tiempo, ejercitándose a diario con un entrenador personal o recurriendo a un tratamiento a base de péptidos con efectos antioxidantes para recuperar la luminosidad de su piel.

"Cuando eres mayor las cosas cambian, y ya somos mayores. No lo digo en un sentido negativo, en plan: 'Pobrecita de mí'; para nada. Pero es cierto que es diferente, pasas de ser la chica atractiva a esa señora mayor atractiva", ha bromeado.