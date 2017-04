Melanie Griffith se sentía "atascada" en su matrimonio con Antonio Banderas

A pesar de que hasta el anuncio de su separación en 2014 Antonio Banderas y Melanie Griffith parecían una de las parejas más solidas de la meca del cine, las últimas declaraciones de la actriz sobre su historia de amor y posterior divorcio dan a entender que su unión podría haber comenzado a tambalearse mucho antes de que comenzaran a circular los primeros rumores sobre una hipotética crisis debido a la sensación de estancamiento que ella habría experimentado durante la última parte de su vida en común.

"Parte de la razón por la que mi matrimonio se terminó fue que... personalmente, yo me sentí atascada y no permitiré que eso vuelva a suceder de nuevo. Quiero disfrutar de la vida, quiere dedicarme solo a lo que me apetezca hacer", explica la estrella en una entrevista al suplemento T2 del periódico The Times, sin entrar a dar más detalles sobre qué fue exactamente lo que le hizo sentir que su relación con el malagueño no tenía ya futuro.

A diferencia de su ya exmarido, que en la actualidad disfruta de un noviazgo más que consolidado con la guapa holandesa Nicole Kimpel, Melanie aún no está preparada para abrirse de nuevo al amor y prefiere sacar el máximo partido a la libertad que se desprende de su condición de soltera.

"Ahora me he vuelto muy tímida con los hombres, reacia incluso. No he conocido a nadie en los casi dos años que llevo divorciada", confiesa.Sin embargo, eso no ha impedido que su buena amiga Kris Jenner trate de emparejarla, aunque sin demasiado éxito por el momento. "Lo ha estado intentando, pero bueno, resulta todo un poco raro", reconoce Melanie, que conoció a la famosa matriarca del clan Kardashian a través de la hija de esta, Khloé Kardashian, con quien comparte entrenador personal.

Desde entonces, las dos mujeres mantienen una relación muy estrecha de la que ambas han dado buena cuenta en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales."Nos hemos hecho muy amigas. Ella es tan divertida, tan lista, tan normal y cariñosa... Es maravillosa. Por ejemplo, cuando me operaron de la espalda, ahí estuvo ella para traerme ensaladas. Fuimos a Aspen juntas la semana pasada", asegura Melanie sobre la estrella televisiva, junto a quien ha vuelto a retomar su vida social.