Melanie Griffith muestra la evolución de su nariz tras su último susto con el cáncer de piel

Hace unas semanas Melanie Griffith concedía una entrevista en la que se sinceraba acerca de la secuelas que le había dejado su último paso por quirófano para eliminar las células cancerígenas de su nariz tras un primer susto en 2009 y cómo los cambios que había experimentado su perfil le habían hecho temer en un primer momento que jamás pudiera regresar a la interpretación.Ahora la actriz ha recurrido a sus redes sociales para mostrar la evolución de su rostro y, como una imagen vale más que mil palabras, no ha dudado en echar mano de su teléfono móvil para retratarse frente al espejo y sin una gota de maquillaje.

"De nuevo con vendajes tras una sesión de dermoabrasión, el último paso para lidiar con el carcinoma de células basales ya eliminadas", ha escrito la estrella de Hollywood junto a la imagen que en realidad no tenía como objetivo mostrar el estado de la pequeña cicatriz de tono azulado que tiene en el puente nasal, ya que esta permanecía tapada por una aparatosa tirita, sino concienciar a sus seguidores de los peligros del cáncer de piel y de la obsesión por broncearse.

"Si alguno de vosotros también lo padecéis, haced algo al respecto. Si tomáis el sol con frecuencia o estáis expuestos a él a menudo, ¡tened cuidado! Usad crema protectora e id a una revisión con vuestro dermatólogo. Si no tenéis ya uno, buscadlo o acercaos a la clínica más cerca y pedid que os hagan una revisión. Más información muy pronto"Por otra parte, el esparadrapo que luce en la fotografía se ha convertido en su fiel compañero en los últimos tiempos para proteger, primero, los puntos de sutura que recibió en la operación y más tarde la marca que aún tiene en ese mismo lugar.

Pese a que en un principio ese accesorio no le hacía ninguna gracia, se ha acabado por acostumbrar a él e incluso considera que no tendría por qué quitárselo para trabajar."Resulta aterrador porque, como actriz, estás acostumbrada a pensar que dependes de tu cara para conseguir trabajo, pero me he dado cuenta de que lo único que tengo que hacer es ponerme una pequeña venda y ya está. Además, así me da un aire de empollona", aseguraba en una conversación con la revista InStyle.