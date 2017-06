Melanie Hamrick, madre del benjamín de Mick Jagger, rompe su silencio

Desde que se conociera la noticia de que Mick Jagger estaba esperando su octavo retoño con una bailarina más de cuatro décadas menor que él, Melanie Hamrick, la mujer en cuestión que ha hecho padre de nuevo al líder de los Rolling Stones se había mantenido en un discreto segundo plano durante su embarazo y tras el nacimiento de su bebé.Ahora, siete meses después de dar a luz a su hijo Devereaux Octavian Basil Jagger, Melanie ha retomado su trabajo en la compañía del American Ballet Theater y ha decidido romper su silencio en una nueva entrevista en la que, a pesar de negarse a hablar de la estrella del rock, desvela bastante información entre líneas: explica, por ejemplo, que fue su chico quien le introdujo en la música de uno de sus músico favoritos, Manu Chao.

El dato más sorprendente es, sin duda, ese, que Jagger y ella aún mantienen una relación sentimental, lo que descarta de una vez que lo suyo fuera un romance pasajero. Lo que sí reconoce la novia del cantante es que la idea de tener un hijo no entraba en sus planes, ni en los de él ni en los de ella.

"Muchas bailarinas dejan de tener la regla: trabajas como una loca, durante jornadas muy intensas, así que no es necesariamente un aviso. En mi caso, pensé que estaba cansada, que debía comer mejor y dormir más. Y un par de semanas más tarde me dije: 'Espera, cuándo fue la última vez que...'. Así que me hice una prueba y no me lo podía creer, no comprendía cómo podía haber sucedido. No era algo que planeara. Participaba en ocho actuaciones a la semana. Lo único que pensaba es que debía subir al escenario, y que no tenía tiempo para ello", reconoce Melanie durante su extensa entrevista con la revista Marie Claire.

A pesar de la reticencia de la bailarina, a lo largo de la conversación resulta inevitable mencionar el hecho de que Melanie ha pasado formar parte del grupo de mujeres -cuatro en concreto- con las que Jagger ha tenido a su extensa prole. Sin embargo, a la madre de su benjamín le molesta que le cuelgan la etiqueta de 'baby mama' -aplicado a las mujeres que tienen hijos sin formalizar su estado civil con el padre de los niños- y borren así de un plumazo su larga trayectoria sobre los escenarios.

"Sí, técnicamente no estoy casada con el padre de mi hijo, pero mantengo una relación maravillosa con él, así que no me veo como tal. Tengo una carrera, trabajo duro, me mantengo a mí misma desde que tenía 18 años. He dedicado toda mi vida a mi trabajo. Bailo para una de las compañías más famosas del mundo. Que me metan en esa categoría es un poco insultante, y también lo es para mi pareja", insiste molesta.