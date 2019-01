Melendi está deseando dar la bienvenida a su hija Abril

El cantante Melendi no solo ha dado el pistoletazo de salida al nuevo año con una agenda profesional cargada de proyectos, entre los que destacan su participación una vez más en el concurso musical 'La Voz' y la gira de conciertos con la que seguirá promocionando su exitoso disco 'Ahora', sino también con la "ilusión" que se desprende de su inminente cuarta incursión en la paternidad, la cual se materializará el próximo mes de febrero con el nacimiento de la pequeña Abril.

"Sí, el 13 de febrero salimos de cuentas En esas fechas nacerá Abril, va a ser cabezona", ha revelado el artista asturiano a la revista Diez Minutos al ser preguntado por la llegada de la que será su segunda hija junto a su pareja Julia Nakamatsu.

"Estoy muy contento. Esa ilusión no se pierde nunca. Tener esa cosita en las manos y verla crecer...", ha confesado emocionado.Teniendo en cuenta que en su momento estaba convencido de que con tres retoños había dado ya por cerrada su familia -el artista es de momento padre de Carlota, Marco y Lola-, a día de hoy el intérprete ya no se atreve a descartar definitivamente la posibilidad de que lleguen más niños a su vida, o al menos un quinto.

"Es que me planté con 3 y fíjate, llegó la cuarta y bienvenida es. La verdad es que soy muy niñero y me encanta, así que nunca digas de este agua no beberé", ha indicado con total sinceridad para reconocer, a continuación, que por ahora no está preocupado por el rumbo profesional que puedan tomar sus vástagos."Lo único que me gustaría es que fuesen felices. Si alguno sale con vocación [musical] pues bien, de momento no la he visto, pero yo tampoco la tenía al principio, yo era de fútbol, fútbol y fútbol", ha contado a la misma publicación.