Mercedes Milá critica a expareja de Miguel Bosé por obligarle a "salir del armario"

Tras varias décadas especulándose con la orientación sexual del cantante Miguel Bosé, quien por su parte nunca se ha molestado en dar explicaciones sobre un tema que le concierne exclusivamente a él, a finales del año pasado salía a la luz que el intérprete mantuvo una larga relación sentimental con el artista Nacho Palau, de más de 25 años, a través de una noticia tan dramática como la de su separación, la cual fue dada a conocer por el propio escultor al revelar que había interpuesto una demanda contra el intérprete a cuenta de la custodia de sus cuatro hijos.

La decisión de anunciar públicamente este hecho, por medio de un comunicado emitido por su despacho de abogados, es a juicio de la periodista y presentadora Mercedes Milá injusta y lesiva de los derechos del astro de la música, como ha expresado en una entrevista al canal de televisión La Sexta al tiempo que rememoraba algunos de los momentos más destacados de sus décadas de amistad con Bosé.

"Me entristece mucho pensar que Nacho, su compañero durante tantos años, ha forzado a Miguel a salir del armario. A mi eso me parece profundamente inmoral" ha asegurado tajante la catalana para, justo a continuación, incidir en lo deleznable de que fuera su propia expareja quien violara de esta manera un derecho básico de la persona a quien tanto quería: el de su intimidad personal.

"Si él, por las razones que fueran, no quería desvelar su condición sexual, ¿quién le va a forzar? ¿Una persona con la que ha convivido durante 26 años y con la que tiene cuatro hijos? Lo condeno paliativamente", ha añadido visiblemente enfadada.

Aunque desconoce si la voz tan ronca y nasal que ha venido exhibiendo el intérprete en tiempos recientes se debe o no a una preocupante enfermedad, una teoría que Bosé ya calificó de "ridícula" en la única ocasión en que quiso pronunciarse al respecto, lo cierto es que para Milá no resultaría descabellado pensar que el problema pudiera estar relacionado con los disgustos recientes que ha vivido su amigo.

"Esa voz que tiene tan tomada, que no me gusta nada... No me extraña que la tenga así con tantos problemas e inconvenientes que tiene", ha reflexionado la estrella televisiva en la misma conversación.