Meryl Streep y Lily James comparten parentesco

Además de interpretar al personaje de Donna en la película 'Mamma Mia! Una y otra vez', aunque evidentemente en épocas diferentes, las actrices Meryl Streep (69) y Lily James (29) también pueden presumir estos días de estar unidas por otra clase de vínculo mucho más real, concretamente el que se desprende de un lejano parentesco que se remonta a la Inglaterra del siglo XVII.

Según el diario británico The Daily Mirror, la leyenda de Hollywood y la intérprete británica que se encarga de recrear sus años de juventud en la secuela de la exitosa película musical descienden de los dos hijos de Henry Howland, natural del condado inglés de Cambridgeshire y nacido en el año 1634, lo que les convertiría nada menos que en primas novenas.Al ser preguntada por las sensaciones que le ha dejado semejante descubrimiento, la ganadora de tres premios Óscar no ha dudado en celebrar la noticia y, sobre todo, alabar a su joven 'prima' por el sinfín de cosas que parecen tener en común ahora.

"Me encanta, me parece maravilloso estar emparentada con esta persona tan extraordinaria. Ha sido toda una sorpresa saber que no solo compartimos pantalones vaqueros, sino también genes", ha bromeado en conversación con el periódico.Es posible que, de haberlo sabido antes, Lily James no hubiera tenido que afrontar la ingente tarea de dar continuidad a la labor de Meryl -con la presión y las comparaciones que ello conlleva- desde el "nerviosismo" y la tensión de quien se disponía a trabajar con una de las figuras más importantes de la historia del cine.

"Me encontraba rodeada de leyendas. Da igual adónde mirara, estaban por todas partes y a veces resultaba abrumador. Por si eso no fuera suficiente, acabé bailando con Meryl Streep, que es algo de lo que pensé que solo ocurriría en mis sueños. Todos llevábamos ropas muy estrafalarias, había fuegos artificiales, humo y mucha purpurina. La verdad es que fue una locura", confesaba Lily en una entrevista reciente a Allure.