Meryl Streep se ha convertido en la "acosadora" oficial de Emily Blunt

La actriz Emily Blunt no podría estar más encantada de haber compartido parte del rodaje de la esperada secuela de 'Mary Poppins', la cual llegará a los cines de todo el mundo este mismo viernes, con la oscarizada y legendaria Meryl Streep, sobre todo porque este filme supone ya la tercera colaboración profesional de las dos intérpretes y, al parecer, también la consagración definitiva de la segunda como "acosadora" oficial de la artista británica.

"Se ha convertido en mi acosadora personal, y mi favorita, he de decir. En realidad me encanta, es una mujer increíble y me siento muy afortunada de haber podido respirar el mismo aire que ella. ¡Que me siga 'acosando' por muchos años!", ha bromeado Emily a su paso por el programa de Graham Norton, de la cadena británica BBC.

Hay que recordar que las dos actrices ya trabajaron juntas en la exitosa 'El diablo viste de Prada' (2006) y en la cinta musical 'Into the Woods' (2014) -la estadounidense se llevó sendas nominaciones a los premios Óscar por sus papeles en ambos filmes-: dos proyectos en los que, a diferencia de lo que ha ocurrido con 'Mary Poppins Returns', Meryl contaba con personajes mucho más notorios de los que recibió la por entonces prometedora Emily.

"La verdad es que me quedé de piedra cuando me ofrecieron el papel principal en 'Mary Poppins Returns'. Me quedé en estado de shock pero enseguida contesté que sí, que estaba cien por cien dispuesta a hacerlo. Luego me empezó a entrar algo de pánico y de miedo ante la responsabilidad de interpretar a un personaje tan mítico. Hubo momentos en los que me decía: 'Madre mía, esto está ocurriendo de verdad'", ha reconocido Emily sobre la magnitud del proyecto en que se ha embarcado bajo la batuta de la factoría Disney.