Metallica y Trump felicitan a Mariano Rivera por su inducción al Salón de la Fama

El grupo de rock Metallica y el mandatario estadounidense Donald Trump se unieron este martes a las expresiones de admiración y felicitación para el excerrador panameño Mariano Rivera, que jugó para los Yanquis de Nueva York, por ser elegido al Salón de la Fama como el primero en la historia con votación unánime.

El panameño, a quien apodan "Sandman", solía subir al montículo a cumplir con su tarea como cerrador acompañado con la canción "Enter Sandman", de "Metallica".

Mientras James Hetfield, Rob Trujillo, Kirk Hammett y Lars Ulrich, integrantes de "Metallica", iniciaban los primeros acordes de "Enter Sadman", Rivera iniciaba su trote rumbo a la lomita para controlar el fuego de la batería enemiga.

Luego recibía la pelota de su piloto y hacía su trabajo de forma admirable y como nadie en la historia del béisbol.

En algunas ocasiones "Metallica" lo acompañó en juegos de las Grandes Ligas, incluido el último partido que disputó como profesional, en el Yankee Stadium, por lo que no dejaron pasar por alto esta ocasión.

Esta tarde, mientras Rivera recibía en su domicilio en su país natal, Panamá, la noticia por parte de las autoridades de las Grandes Ligas, "Metallica" se disponía a mandarle sus felicitaciones.

Cuando Rivera recibió la llamada telefónica desde Nueva York, que le indicaba que es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ser elegido unánimemente para integrar el Salón de la Fama, su familia estalló en júbilo, y él sólo atinó a responder "Gracias por la noticia, esto es maravilloso".

Rivera agregó que "es una gran noticia, es increíble, ¡oh, Dios mío!".

El nuevo miembro del Salón de la Fama, admitió de nuevo, que cuando comenzó a jugar al béisbol su único pensamiento era llegar a las Grandes Ligas.

"Luego cuando me retiré, honestamente, si comencé a pensar en poder llegar al Salón de la Fama, pero conseguirlo de manera unánime en la votación, realmente es algo inesperado y maravilloso", subrayó Rivera tras conocer su elección.

Momentos después "Metallica" publicó un vídeo en el que se ve a los cuatro integrantes diciendo que "nosotros, Metallica, estamos aquí para felicitarte por ser el unánime. Felicidades de la familia completa de Metallica por tu inducción al Salón de la Fama del Béisbol. Bien merecido, te seguiremos en tu inducción este verano".

En un texto el grupo agrega que "Hey, Mo, somos unos viejos amigos que queremos felicitarte".

Hey Mo, we've got some old friends that wanted to say congrats. pic.twitter.com/enlwrVpaCc

— Cut4 (@Cut4) January 22, 2019



Por su parte, el mandatario estadounidense, a través de su página de Twitter felicitó a Rivera al que consideró no sólo un gran deportista sino también una excelente persona.

"¡Felicitaciones a Mariano Rivera por haber sido elegido por unanimidad para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional!. No solo un gran jugador sino una gran persona. Estoy agradecido por el apoyo de Mariano a la Comisión de Abuso de Drogas de Opioides y @FitnessGov. #EnterSandman # HOF2019", escribe el presidente Trump.

Congratulations to Mariano Rivera on unanimously being elected to the National Baseball Hall of Fame! Not only a great player but a great person. I am thankful for Mariano’s support of the Opioid Drug Abuse Commission and @FitnessGov. #EnterSandman #HOF2019💯 pic.twitter.com/reU1gKWHSQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019



Esta tarde Rivera, de 49 años de edad, considerado uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol, fue seleccionado para integrarse al Salón de la Fama, siendo el primero en hacerlo con votación unánime con 425 votos de 425 posibles.

El panameño sumó 652 salvamentos en 19 años de carrera, la mayor cifra de rescates conseguida hasta ahora en la historia de las Grandes Ligas.

Junto a Rivera el bateador designado, el puertorriqueño Edgar Martínez también fue elegido además de los lanzadores estadounidenses, los derechos Roy Halladay, quien falleció en el 2017, en un accidente de aviación, y Mike Mussina.