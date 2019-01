Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones estaban predestinados a estar juntos

Puede que el matrimonio de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, quienes pasaron por el altar en el año 2000 para poner el broche de oro a una relación ya de por sí prolongada, no haya sido ni mucho menos un cuento de hadas, como ellos mismos han reconocido en alguna que otra ocasión al pronunciarse sobre sus esporádicos choques en la convivencia y, especialmente, acerca de esa breve separación que protagonizaron en 2016.

Sin embargo, afortunadamente la pareja vive ahora uno de los momentos más estables de su larga trayectoria y, por ello, ninguno de los dos se resiste a compartir públicamente algunas muestras de lo felices que son juntos. Tanto es así, que en una breve entrevista con 'Entertainment Tonight' a su paso por la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores, los dos intérpretes han dejado bien claro que, pese a las adversidades, su historia de amor es a día de hoy más fuerte que nunca y, además, que estaba predestinada.

"Para empezar compartimos el mismo cumpleaños, aunque yo nací bastante antes que ella", empezó a relatar el intérprete de 74 años al citado medio. "La primera vez que hablamos, cuando me enteré de ese pequeño detalle, supe que acabaría siendo mi mujer y le dije: 'Voy a ser el padre de tus hijos'", aseguró el artista, padre de los jóvenes Carys y Dylan junto a la actriz galesa.

"Es cierto que me dijo eso, y cuando ya se enteró de que también me apasionaba el golf, acabó teniéndolo claro del todo", añadió ella para confirmar la historia.Por su parte, la protagonista de cintas como 'La máscara del Zorro' o 'Traffic' no solo se limitó a rememorar algunos de los momentos más idílicos de su pasado, sino que también quiso pronunciarse sobre el sinfín de rasgos que hacen que su afamado marido sea su "mejor amigo", su confidente y, en definitiva, la persona ideal con la que pasar el resto de sus días.

"Es el hombre más amable, bondadoso y considerado que he conocido en mi vida. Su sentido del humor es contagioso y es una de esas personas en las que siempre se puede confiar. Es mi mejor amigo y me siento muy orgullosa de estar a su lado esta noche", aseveró.