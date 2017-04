Michael Douglas cree que es mejor marido desde que superó el cáncer

El actor Michael Douglas vuelve a disfrutar de una salud de acero y, sobre todo, de la estabilidad sentimental que en su momento puso en riesgo su breve separación en el año 2014 de la también intérprete Catherine Zeta Jones, con la que tiene a sus hijos pequeños, Dylan (16) y Carys (13).

Con la perspectiva que aporta el paso del tiempo y su total recuperación del cáncer de garganta que le fue diagnosticado en el año 2010, el veterano artista reflexiona ahora sobre cómo todas esas circunstancias le han llevado ahora a ser un "mejor marido" y una persona que pone los intereses de su familia por encima de todo lo demás.

"Todos los matrimonios tienen sus problemas, el mío y el de todo el mundo, pero cuando las dos partes están decididas a hacer que funcione, y lo intentan con todas sus fuerzas, todo se consigue. Una vez que se ha logrado, las dificultades se hacen más complejas y el reto es mucho mayor, pero nosotros llevamos ya 17 años. En mi caso, ahora dispongo de más tiempo para estar con ellos y afortunadamente yo decido cómo quiero invertir ese tiempo", explicó el hijo de Kirk Douglas en el festival de cine clásico TMC que tuvo lugar ayer domingo en Los Ángeles.

Aunque en ningún momento ha querido dejar entrever una retirada definitiva de la industria cinematográfica, lo cierto es que el intérprete estadounidense tiene muy claro que, a sus 72 años, su prioridad reside en disfrutar al máximo de sus seres queridos en lugar de permitir que la mayor parte de su día a día gire en torno al trabajo, una mentalidad que se encuentra íntimamente relacionada con la terrible enfermedad que puso en riesgo su vida.

"Cuando salí del estadio cuatro, empecé a analizar la vida desde otra perspectiva, y me hizo entender que debía pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos, y apoyarlos. El rol que cumples cuando llegas a los 70 es diferente, porque ya no das por sentado tu vida. La familia es lo que da sentido a mi existencia a día de hoy y me siento afortunado de tener tanta gente a mi alrededor", aseveró en la misma conversación.

En un arranque de sinceridad poco frecuente en las estrellas de su categoría, Michael Douglas ha querido también asumir cierto grado de responsabilidad por los problemas con la justicia que ha venido padeciendo su hijo Cameron -fruto de su extinto matrimonio con Diandra Luker- en los últimos años, cuya desafortunada trayectoria achaca a la propia adicción a los estupefacientes que él sufrió cuando Cameron era solo un niño, así como a otra serie de factores "genéticos" que este habría heredado de él.

"Amo con todo mi corazón a mi hijo mayor Cameron, que tiene 37 años y ha atravesado muchas dificultades. Mi interpretación de todo ello es que la culpa es mía por haberle dado unos primeros años de vida tan complicados. Ahora está escribiendo un libro que supondrá una catarsis para él y le ayudará a seguir adelante", apuntó sobre los siete años que su primogénito pasó en prisión tras ser declarado culpable de tráfico de drogas.