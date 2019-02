Michael Douglas se ha vuelto más organizado y metódico con el paso de los años

Teniendo en cuenta que su padre, el legendario Kirk Douglas, se mantiene en un estado de forma francamente admirable para sus 102 años, el actor Michael Douglas, de 74, no debería preocuparse en exceso estos días por aquello que pueda depararle el futuro a largo plazo, como le recuerda con frecuencia su esposa Catherine Zeta-Jones.

Sin embargo, desde hace unos años el intérprete no puede resistirse a tratar de planificar cualquier evento familiar con tanto detalle como le resulte posible, y con suficiente tiempo de antelación, para sentir que está exprimiendo por completo el tiempo "limitado" que le queda en la tierra y para que, de cara al día en que se vea obligado a abandonarla, no tenga remordimientos de ningún tipo.

"Los niños y Catherine siempre se están metiendo conmigo porque dicen que soy demasiado metódico, sobre todo cuando me da por organizar las vacaciones con un plazo de tres o seis meses. Ellos quizá no lo entienden todavía, pero cuando te haces mayor empiezas a ser más cuidadoso con la forma en que empleas tu tiempo. Cada día que pasa eres más consciente de que tu tiempo es más y más limitado", ha explicado el intérprete al diario Daily Mirror.

El astro de Hollywood, padre de Dylan (18) y Carys (15) junto a la artista galesa, así como de Cameron (40) -fruto de su anterior matrimonio con Diandra Luker-, también atribuye parte de esta mentalidad al hecho de que esta misma década tuvo que lidiar con un preocupante cáncer de garganta, una dolencia que, como expresaba poco después de superarla, le hizo mentalizarse mucho más sobre su propia mortalidad y sobre la necesidad de disfrutar al máximo de las oportunidades que le brinda la vida.

"Una de las ventajas de hacerse mayor y de haber acumulado tantas experiencias es que eres más organizado con tu tiempo, lo valoras más. En vez de dejarte llevar por las circunstancias, tomas las riendas de cada aspecto de tu vida y la aprovechas mejor", ha asegurado en la misma conversación para, justo a continuación, equilibrar la balanza con uno de los grandes inconvenientes que se derivan del paso de los años.

"Memorizar un guion me lleva más tiempo que antes y me resulta más duro, por eso me estreso más ante la idea de quedarme en blanco. Pero bueno, la verdad es que soy afortunado, porque tengo 74 años y sigo trabajando. En la mayoría de los empleos te dan la patada a los 65, y yo sigo haciendo lo que me gusta y sintiéndome realizado", ha aseverado.