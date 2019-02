El sobrino de Michael Jackson insiste en que su relación con los niños siempre fue "inocente"

Tres de los hermanos del fallecido Michael Jackson, Tito, Marlon y Jackie, así como uno de los sobrinos que en ocasiones convivía con él en su ya desmantelado rancho de 'Neverland', Taj, no han dudado en pronunciarse sobre el debate que ha vuelto a generarse en torno a la relación tan estrecha -excesivamente cercana, a juicio de algunos- que el intérprete mantuvo con varios menores de edad a principios de la década de los noventa: una dinámica que desembocó incluso en un juicio sobre supuestos abusos sexuales del que el rey del pop salió victorioso.

El regreso a la escena pública de estas especulaciones, cuando no de acusaciones directas contra el artista, se encuentra estrechamente ligado al reciente estreno del documental 'Finding Neverland', el cual ahonda precisamente en los entresijos de esas fiestas del pijama y noches de juegos que Jackson organizaba en su mansión y a las que acudían, entre otros, Wade Robson y James Safechuck, dos de los entonces menores que posteriormente alegarían que el cantante les había tocado de forma inapropiada.

Ninguno de los cuatro Jackson que han sido entrevistados este jueves en el programa 'This Morning' de la cadena estadounidense CBS ha visto la cinta o tiene intención de verla en los próximos días, pero todos tienen claro que la vuelta a la palestra de las dos personas mencionadas anteriormente está motivada única y exclusivamente por dinero. Por si eso no fuera suficiente, Taj, quien ahora tiene 45 años, ha querido defender una vez más la "inocencia" con la que Michael trataba a sus amigos infantes y justifica su postura con el hecho de que él mismo asistió a algunas de esas fiestas y sabe de primera mano lo que en ellas acontecía.

"Yo crecí de alguna forma en ese rancho, así que para mí no había nada raro en la relación que teníamos con él. Entiendo que para muchos, para el mundo exterior, pueda parecer extraño ese tipo de trato. No soy ingenuo y entiendo que la situación diera pie a esos rumores, pero es que no son ciertos. Cuando estás ahí, te das cuenta de que la atmósfera era muy inocente y divertida. Nos dedicábamos a ver películas con los niños, porque en el fondo todos lo éramos", ha explicado Taj en la entrevista para, justo a continuación, cargar en términos muy duros contra Robson y Safechuck.

"Siempre ha sido un asunto de dinero. Me duele decirlo, pero creo que cuando el nombre de mi tío sale a colación, algunas personas ven en él un cheque en blanco que canjear cuanto antes. Así que no queremos dedicarle más tiempo y atención de la necesaria. Por eso Janet [Jackson, su tía] no ha dicho nada tampoco, no quiere sobredimensionar todas estas mentiras", ha añadido.Algo más parcos en palabras, los hermanos mayores del malogrado artista se han limitado a recordar a la opinión pública que nunca han existido pruebas ni indicios sólidos sobre las acusaciones de pederastia que han venido minando la reputación de Michael Jackson a lo largo de las últimas tres décadas.

"Este documental simplemente no dice la verdad... No hay ni una sola evidencia que corrobore esas historias", ha afirmado Marlon tajante. "Conozco a mi hermano, sus valores y lo que defendía. Quiero pensar que la gente le conocía en realidad y sabe la verdad", ha apuntado Tito por su parte.