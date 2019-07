Michael Sheen y Anna Lundberg esperan su primer hijo juntos

El actor Michael Sheen y su actual pareja, Anna Lundberg, se convertirán próximamente en padres del que será su primer retoño juntos. Así lo ha anunciado el propio intérprete galés, quien ya tiene a una hija de 20 años junto a su exmujer Kate Beckinsale, en su cuenta de Twitter al tiempo que hacía una divertida referencia a su papel de 'ángel salvador' en la popular serie de televisión 'Good Omens'.

"Muy feliz de anunciaros a todos que mi compañera Anna y yo estamos esperando un pequeño ángel. Solo a modo de aclaración: en realidad estamos esperando un bebé, nada que ver con el anticristo", ha manifestado el reputado artista con su habitual sentido del humor en la mencionada red social.

Para aquellos que no estén familiarizados con la exitosa producción de Amazon, hay que decir que el 'anticristo' al que hace mención Michael es un niño de once años al que su personaje y el que encarna su compañero David Tennant -un demonio algo más bondadoso de lo habitual- han de encontrar con la mayor celeridad posible para evitar el fin del mundo.

Por otro lado, y como ya le ocurrió durante su anterior incursión en la paternidad, la llegada de su segundo retoño le cambiará a buen seguro la vida y, de aquí a unos años, Michael Sheen podrá expresarse con tanto orgullo sobre el pequeño o la pequeña como lo ha venido haciendo últimamente sobre su primogénita Lily Mo, quien no ha dejado de darle lecciones sobre la "tenacidad" con la que los jóvenes de hoy en día se enfrentan a los retos del mundo contemporáneo.

"Lily me cambió la vida por completo cuando nació, pero a medida que se ha ido haciendo mayor y desarrollando su propia identidad, me he ido dando cuenta de lo mucho que disfruto de su compañía y de todo lo que puedo aprender de ella. Me ha ofrecido una visión muy exhaustiva de la presión a la que se ven sometidos los jóvenes que crecen con las redes sociales. Y como la veo navegar por todos esos desafíos desde la tenacidad, la fuerza y la valentía, solo puedo decir que la admiro muchísimo", reflexionaba.