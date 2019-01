Michelle Pfeiffer se une a Instagram

En los últimos tiempos un montón de celebridades veteranas se han animado a unirse al mundo de las redes sociales en el que generalmente reinan los milenials para promocionar sus proyectos: desde Will Smith a Tom Cruise, pasando por Julia Roberts, Jake Gyllenhaal y ahora Michelle Pfeiffer.

En el caso de estos dos últimos -que participan en las franquicias de 'Spiderman' y 'Ant-Man' respectivamente- han dado ese paso tras entrar a formar parte del universo Marvel que, evidentemente, cuenta con una base de fans muy joven y con una fuerte presencia en la esfera virtual.La intérprete ha inaugurado su perfil con un vídeo de sus días como Catwoman bajo las órdenes de Tim Burton en la película de 1992 'Batman Returns', que ha acompañado del mensaje: "MEOW Instagram".

"No acostumbro a echar la vista atrás y ver mis propios trabajos, porque soy demasiado crítica, pero es un clip muy divertido", ha comentado en declaraciones a Vanity Fair.Su decisión resulta un tanto sorprendente en una estrella de Hollywood que nunca se ha caracterizado precisamente por airear su vida personal públicamente. De hecho, ella siempre ha sostenido que le genera una ansiedad considerable la mera idea de compartir momentos de su intimidad a través de esas plataformas.

"Me he pasado toda mi vida haciendo lo menos posible y escondiéndome. Me ponía muy nerviosa, la verdad, entrar en el mundo de las redes sociales, por miedo a decir algo equivocado y que alguien se comentara algo mordaz en mi perfil", ha afirmado para justificar su desembarco tardío en Instagram.

Actualmente Michelle tiene una agenda profesional repleta después de tomarse un descanso de cinco años que concluyó en 2017 y este año participará en dos de los blockbusters más esperados de la industria: la secuela de 'Maléfica' y la entrega de 'Los Vengadores' que cerrará la historia del grupo de superhéroes en que ella retomará su papel de Janet Van Dyne.