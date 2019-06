Michelle Williams contempló la idea del suicidio tras una profunda depresión

Aunque esta no es la primera vez que se pronuncia sobre los profundos brotes de depresión en los que se ha visto inmersa a lo largo del último año, una circunstancia que afectó muy negativamente a su relación sentimental con el exdeportista Chad Johnson, la cantante Michelle Williams, antigua componente de las Destiny's Child, ha revelado ahora que contempló incluso la posibilidad de suicidarse para poner fin al calvario psicológico y anímico que atravesaba hasta hace bien poco.

"Estaba muy débil, profundamente deprimida y llegué a pensar en la idea de quitarme la vida. Si alguien me hubiera preguntado en esa época dónde me veía de ahí a unos meses, sinceramente les hubiera contestado que no estaría viva. Me sentía rota por dentro y a todos los niveles", ha confesado la intérprete en conversación con la revista Essence para, justo a continuación, describir la gravedad de la situación con dos frases demoledoras.

"Sentía que había fallado estrepitosamente en lo público y en lo privado, algo que no me representaba y no formaba parte de mi identidad. Y llegué a decirme: 'Dios, tiene que haber algo más en la vida'", ha sentenciado.La también protagonista de musicales dio a conocer hace unos meses que había decidido buscar ayuda profesional poco después de su compromiso matrimonial con el citado Chad en marzo del año pasado y, precisamente, a cuenta del estrés y la ansiedad adicional que le provocaron los preparativos de la ya cancelada boda.

Pese a que su relación parece haber sobrevivido a un período tan crítico -Michelle y su exprometido fueron captados recientemente por los fotógrafos en un evento público- y se da por hecho su reconciliación, la artista ya explicó en una de sus últimas entrevistas que no estaba dispuesta a permitir que el exjugador de fútbol americano tuviera que vivir sometido a una esposa "constantemente deprimida".

"He vivido momentos de oscuridad anteriormente, pero me negaba a ir a un hospital. En esta última ocasión, decidí entrar en rehabilitación y tan pronto como llegué al centro empecé a sentirme más estable. Habría comprendido perfectamente si [Chad] me hubiera dejado en el momento, pero no lo hizo. En cualquier caso, él soñaba con tener una esposa, pero no se merece tener una esposa constantemente deprimida", admitía hace unos meses.