Michelle Williams revela que padece depresión

Con el doble objetivo de mantener informados a sus seguidores sobre los entresijos de su vida cotidiana y, por otro lado, concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de erradicar de una vez por todas los estigmas ligados a las enfermedades mentales, la cantante Michelle Williams ha echado mano de sus redes sociales para revelar "con orgullo" que sufre depresión y que no se lo ha pensado dos veces antes de buscar ayuda profesional con la que trabajar en su autoestima.

"Hoy os anuncio, y lo hago con orgullo, felicidad y desde un enfoque saludable, que quiero seguir inspirando desde el ejemplo y, por tanto, he decidido recurrir a un equipo de expertos para que me ayuden en mi recuperación. Y seguiré promoviendo, como siempre he hecho, la importancia del tratamiento profesional en lo que a abordar la salud mental se refiere", ha escrito la cantante en su perfil de la red social Instagram.

La artista, quien tras la disolución de las Destiny's Child se ha destacado por su participación en numerosos musicales de Broadway, asegura en el mismo escrito haber optado por la vía más sensata para afrontar el problema por coherencia con su propio discurso e ideales, ya que desde tiempos inmemoriales ha venido utilizando su proyección pública para dar mayor visibilidad a la relevancia que tienen las terapias psicológicas.

"Llevo muchos años dedicando mi tiempo a informar debidamente sobre la salud mental y animando a la gente a que reúna el valor necesario para reconocer cuándo ha llegado el momento de pedir ayuda, apoyo y guía tanto para ellos como para sus seres queridos. Y hace poco yo misma seguí esos consejos que he dado a tanta gente porque quiero disfrutar de una situación de bienestar integral", ha confesado la intérprete, quien este mismo año volvió a reunirse con Beyoncé y Kelly Rowland sobre el escenario del festival de Coachella, en su cuenta personal.