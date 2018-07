Michelle Williams se ha casado en secreto con Phil Elverum

La actriz Michelle Williams (37) siempre ha sido muy reservada a la hora de hablar en público sobre aquellos aspectos de su vida ajenos al ámbito puramente profesional, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que la artista haya optado por dar a conocer la noticia de su boda con el cantante Phil Elverum, la cual habría tenido lugar a principios de este mes, de forma indirecta y aprovechando una cándida entrevista con la edición estadounidense de Vanity Fair.

La reputada intérprete, madre de la pequeña Matilda (12) junto al malogrado Heath Ledger, puso el broche de oro a su discreta relación con el músico, padre de una niña de tres años, en una ceremonia sobria y muy íntima a la que solo habrían acudido un pequeño grupo de familiares, amigos y allegados procedentes del mundo del cine y la música, pero de momento no ha trascendido la identidad de ninguno de ellos.

Y como era de esperar viniendo de una de las artistas que mejor ha ejemplificado tradicionalmente el celo con el que ciertas celebridades protegen su esfera privada -el intenso escrutinio mediático y la rumorología que generó la muerte de su expareja hace diez años podría haber jugado un papel clave en esa actitud-, Michelle se ha limitado a reflexionar en términos muy abstractos sobre su historia de amor y el impacto que esta ha tenido en su pequeña.

"Nunca he cerrado las puertas al amor. Siempre le digo a Matilda: 'Tu padre me quiso mucho antes de que la gente pensara que tenía talento o que era atractiva'. Obviamente, no me gusta hablar sobre mi relación ante la prensa, pero es verdad que Phil no es un cualquiera y merece la pena celebrar que le tengo en mi vida. En definitiva, la forma en que él me quiere es la forma en que me gustaría vivir el resto de mi vida. Me siento libre y esa es la mentalidad que siempre he inculcado a Matilda. Y ahora tengo alguien que me quiere y me hace sentir más libre todavía", ha contado a la revista.