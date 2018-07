Williams hace balance de sus primera semanas ingresada en una clínica de salud mental

Hace casi dos semanas Michelle Williams anunciaba a través de sus redes sociales que había decidido buscar ayuda profesional para lidiar con el problema de depresión que padecía, y desde entonces la cantante solo había compartido una breve actualización con todos sus seguidores para asegurarles que se encontraba bien y que apreciaba su muestras de preocupación por su bienestar.

Ahora que ya ha recuperado parte de sus fuerzas, la antigua componente del grupo Destiny's Child ha querido ofrecer más información sobre su paso por una clínica de salud mental para reflexionar con optimismo acerca del largo camino que le queda por recorrer, pero que sin duda conseguirá completar gracias al cariño de los suyos y su profunda fe religiosa.

"Muchísimas gracias a todos por cada mensaje de cariño y apoyo que me habéis enviado. Mi familia, mis amigos y mi prometido han sido MARAVILLOSOS", arranca el largo mensaje de reflexión y agradecimiento que acaba de publicar, con el que espera además dar algo de esperanza a aquellos que se encuentren en una situación similar a la suya.

"Estoy aquí sentada reflexionando acerca de las últimas dos semanas. No tenía ningún plan a la hora de hacer público por lo que estaba pasando, pero ahora que lo hecho he logrado comprometerme aún más con la tarea de concienciar acerca de las enfermedades mentales. Mucha gente sufre, está herida, sin esperanza y perdida, y no ven una salida a su situación. La depresión es lo peor, pero mi fe en Dios y mi compromiso con hacer todo lo que sea necesario para recuperarme son mi salvavidas. Tienes que seguir adelante y trabajar incluso cuando estés cansado y sientas todo el peso del mundo sobre ti. ¡Poco a poco! No te sientas abrumado. Si solo eres capaz de salir de la cama, lavarte los dientes y ducharte... entonces hazlo. Para cualquiera que padezca depresión eso ya supone un paso inmenso. No te quedes quieto sintiéndote deprimido y apestoso... ¡lucha! (Ya sabíais que tendría que ponerle un toque de humor)", ha añadido junto a una imagen en la que aparece luciendo el impresionante anillo de compromiso que le entregó su pareja Chad Johnson.

Desde luego la artista no ha perdido ni un ápice de su carácter bromista ni las ganas de presumir de las atenciones que está recibiendo de su círculo de allegados, incluida la mismísima madre de Beyoncé, Tina Knowles.

"De cualquier forma, os quiero muchísimo a todos. ¡Hablaremos pronto! Y sí, necesito un retoque y mis raíces un alisado. Adiós, y queda claro que no he perdido mi humor. Oh, la señora Tina me preparó una cena gigante anoche, solo quería daros envidia a todos", ha concluido.