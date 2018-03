Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz son "amigos íntimos"

Aunque no quiso dedicar a tan espinoso tema más tiempo del estrictamente necesario, ya que su viaje a Bilbao tenía como principal objetivo presentar en sociedad su nueva serie 'Presunto culpable', el actor Miguel Ángel Muñoz no tuvo inconveniente alguno a la hora de aclarar de una vez por todas una de las incógnitas que han venido circulando en la crónica social española desde hace unos días: la posibilidad de que su extinto romance con Mónica Cruz hubiera resucitado quince años después de la ruptura.

Cierto es que la hermana de Penélope Cruz ya hizo una clara excepción a su política de silencio absoluto -al menos en lo que respecta a cualquier rumor sobre su vida privada- ofreciendo un desmentido tajante a través de la revista ¡Hola!, asegurando que la supuesta "broma" había ido perdiendo la gracia a medida que se intensificaba el revuelto mediático en torno a la supuesta reconciliación.Sin embargo, el guapo intérprete ha considerado necesario zanjar el asunto de forma definitiva y para ello ha corroborado palabra por palabra el rotundo alegato de su "amiga íntima", con la que sigue manteniendo una estrecha relación.

"Poco puedo decir que no sepáis. Ya ha habido unas declaraciones. En cualquier caso ya me conocéis, no suelo hablar de mis temas personales, ni confirmo ni desmiento. Intento tomarme las noticias que salen sobre mi vida privada con el máximo humor posible. Somos amigos íntimos y lo seguiremos siendo", ha aseverado en un momento del evento.

Además de negar esa hipotética reconciliación con el coprotagonista de la serie 'Un paso adelante', la también bailarina incidía en la idea de que el fin de su romance a mediados de la década pasada, lejos de distanciarles irremediablemente, les había ayudado a forjar una enriquecedora amistad que no había hecho más que acentuarse con el tiempo, algo que ha quedado patente, por otro lado, con las imágenes que de la pareja han aparecido en sus respectivas redes sociales.

Esa es, a juicio de Mónica, una prueba irrefutable de que ninguno de los dos tiene nada que "esconder" en lo referente al vínculo que les une y, sobre todo, de que los rumores sobre la segunda oportunidad que le habrían dado a su historia de amor, además de dejarla "alucinada", no se sostenían de ninguna manera.