Miguel Ángel Muñoz documenta al detalle su "sueño americano"

635x357 Andy García y Miguel Ángel Muñoz se encuentran en Los Ángeles (c) Instagram. EFE

El actor Miguel Ángel Muñoz se ha venido destacando en los últimos meses por ser uno de los personajes de la crónica social que más optimismo y entusiasmo derrocha en las redes sociales, pero al margen de que esos sean dos de los rasgos más notables de su afable carácter, lo cierto es la felicidad que se desprende de su rostro estos días está mucho más relacionada con los proyectos profesionales que definirán su agenda en los próximos meses y, también, con los agradables reencuentros que está viviendo bajo el sol californiano.

"Charlar de la vida y del cine, y de mi experiencia en Cuba con el tito Andy García no tiene precio. Feliz de tener amigos tan inspiradores en Los Ángeles. ¡Gracias hermano!", reveló el artista madrileño en su perfil de Instagram junto a una foto que le inmortaliza junto al legendario artista, con el que compartió pantalla en la película 'What About Love' del año 2012.

Sin embargo, su actual estancia en Estados Unidos se verá temporalmente interrumpida dentro de unos días, ya que el propio Miguel Ángel se ha encargado de revelar ante sus seguidores de la esfera virtual que pronto estará en Barcelona para ponerse a las órdenes de la reputada Isabel Coixet.

"Ultimando mis días en Los Ángeles antes de ir a rodar a Barcelona con Isabel Coixet. ¡Lo estoy deseando!", afirmó claramente ilusionado.Pero además de recalar en Los Ángeles para seguir formándose en el ámbito profesional y cultivar algunas de las amistades más notorias que tiene en el seno de la industria del cine, el guapo actor también ha aprovechado la ocasión para asistir al torneo de tenis de Indian Wells y, desde las gradas, animar a aquellos compatriotas que tratan de hacerse con la victoria final en la competición.

"Mi primera vez en Indian Wells. Poder ver jugar en la misma pista a Rafa Nadal y a Fernando Verdasco no tiene precio. Contento por la victoria de Rafa, orgulloso del partido de Fernando, pero sobre todo feliz de poder ver a tres cracks españoles siendo ovacionados dentro y fuera de la pista. Orgullo español. Y ahora a cruzar los dedos para que Garbiñe Muguruza pase a la siguiente ronda también", relató a través de la misma plataforma.