Miguel Ángel Silvestre pasará las Navidades en familia

Como muchos otros españoles que residen en el extranjero, Miguel Ángel Silvestre volverá a su hogar en estas fiestas tan señaladas para reencontrarse con los suyos y disfrutar de la gastronomía nacional, especialmente de las paellas que le prepara su madre y que él trata de replicar como puede en Los Ángeles.

"Pasaré las Navidades en España. Echo de menos a mi familia y las paellas, una tradición en casa. En Los Ángeles las cocino vía Facetime con mi madre", revela el intérprete en una entrevista a la revista ¡HOLA!Sin embargo, no parece que el guapo actor vaya a regresar a su tierra con una acompañante muy especial, o a reunirse con ella una vez allí, ya que por el momento no se le conoce ninguna relación desde que concluyera la que mantuvo con la también actriz Blanca Suárez.

En ese terreno, Miguel Ángel Silvestre prefiere mostrarse esquivo y recurrir a las generalidades para describir su estado sentimental.

"El amor no avisa. Llama a tu puerta y entra hasta la cocina. El amor es así. Tú no lo decides", afirma entre risas.

A pesar de lo mucho que extraña su país, por el momento la carrera profesional del intérprete -que acaba de anunciar su participación en la serie de Netflix 'Narcos' junto a Javier Cámara y Pedro Pascal- le obliga a que su residencia continue fijada al otro lado del Atlántico, donde ya se ha convertido en uno de los rostros de moda gracias a su trabajo en la ficción televisiva de las hermanas Wachowski 'Sense 8'.

"Ahora es una época en la que toca estar en Los Ángeles por trabajo. Lo disfruto y estoy muy agradecido, pero no he ido a conquistar nada. Estoy rodando 'Narcos' en Bogotá. Me siento muy afortunado de participar en la serie más vista del mundo", apunta con humildad.