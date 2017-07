Miguel Ángel Silvestre se vuelca en su familia durante sus vacaciones

635x357 Miguel Ángel Silvestre y su hermana María en (c) Instagram. EFE

A pesar del revés sufrido tras la repentina cancelación de su serie 'Sense 8', el actor Miguel Ángel Silvestre puede presumir de haber vivido uno de los años más prolíficos de su carrera interpretativa con su participación en la tercera temporada de la exitosa 'Narcos' y el desembarco en Latinoamérica y Estados Unidos de otro de sus trabajos más notables, 'Velvet'.

Eso explica que para poner el broche de oro a tan ajetreada temporada, el castellonense haya optado por volver a su país natal para disfrutar de unas merecidas vacaciones con las que reponer fuerzas y, sobre todo, cultivar aún más la estrecha relación que le une a su familia, a la que no puede dedicar tanto tiempo como le gustaría desde que estableció su residencia en Los Ángeles.

"El Circo del Sol siempre me hace soñar. Gracias por darnos la oportunidad a toda la familia de ver el nuevo espectáculo 'Varekai'. La carita de mis sobrinos viéndolo no se me olvidará", escribía emocionado tras asistir al espectáculo que el conocido grupo circense ofreció hace unos días en el parque temático Port Aventura, a las afueras de Barcelona.

El extrovertido intérprete también ha proyectado en la esfera virtual el profundo amor que siente por sus seres queridos a través de una conmovedora fotografía que, en esta ocasión, le retrata junto a su hermana María en uno de sus muchos momentos de complicidad.

"Las mejores siestas son las que paso con mi hermana María", ha revelado al tiempo que compartía la citada instantánea, en la que ambos aparecen dirigiéndose cariñosas muecas.Otra de las personas a las que el intérprete ha querido otorgar un protagonismo especial en su regreso a Castellón es su prima Laura, a la que adora por muchas razones y, entre ellas, por la habilidad con la que elabora sabrosos y refrescantes batidos en su puesto de trabajo.

"¡Qué ricos los batidos que prepara mi prima Laura en Castellon!", publicó recientemente junto a una foto que les inmortaliza a ambos abrazados y luciendo sendas sonrisas.