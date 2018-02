Miguel Ángel Silvestre niega haber sido víctima de acoso sexual por parte de un productor

El actor Miguel Ángel Silvestre protagonizó el pasado viernes -muy a su pesar- parte de la actualidad informativa del día al publicarse una entrevista en la que supuestamente aseguraba haber sido víctima de acoso sexual por parte de un productor que, años atrás, había intentado besarle en los labios, unas declaraciones que venían a ejemplificar de alguna forma su compromiso, al que luego se referiría directamente, con todas aquellas personas que habían venido recibiendo un trato injusto y denigrante en el seno del mundo del espectáculo.

Sin embargo, el propio intérprete ha recurrido ahora a las redes sociales para desmentir con rotundidad ese testimonio que, como bien explica, le ha sido atribuido y no refleja en absoluto ninguna de las experiencias que ha vivido en la industria cinematográfica y televisiva. Y es que, según el comunicado que ha compartido en la esfera virtual, tanto el contenido del reportaje como los titulares que posteriormente ha generado son falsos o pertenecen a intervenciones que han sido sacadas de contexto.

"Quiero comunicar que todo se trata de una información falsa, en relación con la entrevista publicada (no concedida por mí) y con los titulares que dicen que he sido víctima de acoso por parte de un productor. Yo nunca he sido acosado por nadie, por ningún profesional de esta industria. Las declaraciones se han sacado fuera de contexto y pertenecen a una conversación en la que hablaba del movimiento 'Time's Up' donde di mi opinión", reza un extracto del texto aclaratorio que se ha visto obligado a colgar en sus diferentes perfiles, dejando clara a continuación la diferencia entre una manifestación respetuosa del deseo físico con la "violencia" que se deriva de una agresión sexual.

"Considero que el deseo hacia alguien es una fuerza natural que nos mueve hacia delante, nos lleva a querer intimar con esa persona que deseamos, es una emoción incuestionable, es natural, pura. Por otro lado, hay que entender que, quizás, la persona que tienes en frente desea mantener su espacio y no comparte tus emociones, deseos. Ambas emociones son espontáneas. Cuando no se respeta el no, es ahí donde reside el acoso y empieza la violencia. No fue mi caso", ha reflexionado con vehemencia el actor castellonense.

Además de poner de manifiesto en su alegato su rechazo más absoluto, por un lado, hacia aquellas prácticas vejatorias y opresivas que tan ligadas están al abuso de poder y, por el otro, a la falta de rigor y precisión informativa que aqueja con frecuencia a la profesión periodística, el afamado intérprete también ha querido dar una buena noticia a todos aquellos seguidores de su serie 'Sense 8' que esperan impacientes la llegada del último episodio de la producción de Netflix, un especial de dos horas con el que cerrar definitivamente la historia.

"Ya queda menos para el estreno del capítulo final de 'Sense 8', ya estamos con las sesiones de doblaje", publicaba unas horas más tarde.