Miguel Torres anuncia su retirada del fútbol y agradece el apoyo de Paula Echevarría

Aunque su contrato con el Málaga no expiraba hasta el fin de la temporada 2019/2020 y, como ya había explicado Paula Echevarría en varias ocasiones, su residencia en la ciudad de Marbella no había supuesto obstáculo de ningún tipo para su idílica relación, el futbolista Miguel Torres ha decidido poner punto final a su carrera profesional a los 33 años de edad, pero no sin antes enviar un comunicado con el que dar las gracias a todos aquellos que le han ayudado de una forma u otra a lo largo de su dilatada trayectoria.

"Me gustaría dirigirme a vosotros desde el corazón para deciros que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Han sido 25 años increíbles desde que empecé en la cantera del Real Madrid hasta hoy que decido cerrar la mejor etapa de mi vida", reza un extracto de la emotiva carta que ha facilitado a los medios de comunicación, en la que evidentemente también ha dirigido palabras de afecto y gratitud hacia su afamada pareja.

"Gracias Paula, por apoyarme y darme siempre los mejores consejos y tu cariño incondicional. A mis amigos que habéis disfrutado y sufrido en ocasiones más que yo, os lo agradeceré de por vida", ha manifestado en su misiva el madrileño, quien ya se ha dejado ver en varias ocasiones este verano en la mansión que la intérprete tiene en la capital de España.

El ya exdeportista, quien no ha aclarado todavía si seguirá vinculado o no al mundo del deporte rey tras abandonar definitivamente el terreno de juego, también ha querido despedirse como se merece del club en el que ha militado durante las cinco últimas temporadas, además de dejar patente la admiración que siente por la afición del Málaga y por esos compañeros que le han respaldado tanto en los buenos como en los malos momentos.

"Han sido cinco temporadas inolvidables, donde he disfrutado mucho de mi profesión y he sido muy feliz. A pesar de tener pocos minutos en esta última temporada, siempre me he sentido útil y responsable de las victorias y derrotas que teníamos cada fin de semana, aporté mi competencia diaria para hacer mejor a mis compañeros, como ellos lo han hecho conmigo siempre. Juntos luchamos para dar siempre lo mejor para el club", ha transmitido en su nota.