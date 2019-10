Miguel Torres se sincera sobre su nuevo perfil mediático: "Me siguen a todas partes"

Al margen de lo mucho que echa de menos el subidón de adrenalina previo a sus partidos, lo cierto es que el exfutbolista Miguel Torres no podría sentirse más satisfecho con todo lo que le está brindando esta nueva etapa vital en la que se encuentra inmerso desde que colgara las botas, abandonara la ciudad de Málaga y, sobre todo, regresara a su Madrid natal para vivir con su afamada pareja, la actriz Paula Echevarría.

"No me puedo quejar de mi vida de ahora, soy muy feliz y no cambiaría nada ahora mismo. Probablemente estoy en la mejor etapa de mi vida", ha asegurado tajante en una entrevista al programa de radio 'Tiempo de Juego', de la cadena Cope.

"Extraño vivir el partido, pero el fútbol no es para mí lo más importante de la vida", ha añadido antes de explicar brevemente los motivos de su temprana jubilación como deportista.

"La cabeza me pedía parar porque la situación en Málaga no era buena y sentía que tenía que cerrar un ciclo. He dejado de jugar pero no he dejado el fútbol. También quiero verme haciendo cosas diferentes, como dedicarme a la gastronomía", ha apuntado.

"Disfrutar de mi familia, mis amigos y mi vida en Madrid, que llevaba seis años viviendo fuera de mi ciudad", ha incluido entre sus prioridades para este prometedor período.

Cierto es también que su vuelta a la capital de España y, por supuesto, su condición de compañero sentimental de una de las figuras más mediáticas del país han supuesto cambios muy profundos en sus dinámicas más cotidianas, lo cual queda especialmente patente cada vez que tiene que salir de su domicilio: "Todos los días hay gente en la puerta de casa, te siguen adonde vayas y hagas lo que hagas", ha lamentado sobre el intenso interés informativo que suscita su historia de amor con la artista asturiana.