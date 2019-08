Mike Tyson gasta 40.000 dólares al mes en marihuana

El año pasado Mike Tyson decidió aprovechar el cambio en la legislación del estado de California, donde el uso recreativo de la marihuana es legal, para convertir su pasión por esa droga en un negocio creando un rancho de 40 hectáreas en California en el que cultiva hasta nueve cepas diferentes de esa planta y que eventualmente espera convertir en una especie de resort de lujo.Su inversión en la industria le ha dado acceso, por otra parte, a una cantidad ingente de cannabis de primera calidad, lo que ha elevado considerablemente su consumo mensual.

"¿Que cuánto puedo llegar a fumar en un mes? No sé, creo que unos 40 de los grandes... Sí, digamos que unos 40.000 dólares al mes", ha explicado durante una conversación que mantuvo con el rapero Jim Jones en su podcast 'Hotboxin' with Mike Tyson', en la que también aseguró -no queda claro si en broma o en serio- que sus amigos y el equipo que trabaja en la granja pueden llegar a agotar fácilmente unas reservas de diez toneladas en ese mismo tiempo.

Pese a las apariencias, esta última aventura del boxeador retirado no tiene como único objetivo crear una especie de Disneylandia a su medida: en la propiedad también existe una escuela de cultivo en la que se enseñan las técnicas más novedosas y punteras y se investigan los beneficios medicinales de la marihuana, además de acoger diferentes eventos como festivales y ferias.