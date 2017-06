Miles Teller pasó cuatro horas en un calabozo por "intoxicación pública"

El actor Miles Teller pasó hasta cuatro horas detenido en el calabozo de una comisaría de San Diego este fin de semana después de ser supuestamente detenido por intoxicación pública, o lo que es lo mismo, por pasearse borracho por la calle -lo que la ley del estado de California tipifica como un delito menor- y por oponer resistencia a la autoridad.

Según asegura el portal TMZ, el intérprete se encontraba de fiesta con un grupo de amigos cuando un policía se percató del estado de embriaguez en que supuestamente se encontraba: parece que Teller apenas era capaz de mantenerse en pie y habría estado a punto de caerse en medio de un de carril de la carretera, por lo que el agente se acercó a él para hacerle una serie de preguntas.

En seguida se habría hecho evidente que la estrella de cine no estaba dispuesta a cooperar, por lo que fue esposado y trasladado a una comisaría.En un principio, al actor le habrían propuesto pasar unas horas en un centro de desintoxicación mientras su organismo trataba de eliminar todo el alcohol que había consumido, a cambio de lo cual no se presentarían cargos contra él.

Sin embargo, Teller se negó en redondo a aceptar dicha oferta incluso después de que le llevaran a la clínica, por lo que finalmente se le trasladó a comisaría, donde le tomaron fotografías para el archivo policial y pasó cuatro horas antes de ser puesto en libertad sin pagar una fianza.La versión de los hechos ofrecida por el protagonista de 'Whiplash' contrasta notablemente con la de los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia.

Teller ha asegurado a través de su cuenta personal de Twitter que en ningún momento había sido acusado de cometer ningún delito, al mismo tiempo que ha lanzado una feroz crítica a la prensa por inventarse tal historia con el único propósito de ganar lectores.

"Fui a San Diego a ver un amigo antes de que se vaya al ejército. No fui arrestado, solo detenido, porque no había ninguna prueba por la que imputarme un crimen. No creáis todo lo que leéis, especialmente si viene de una fuente de un portal de noticias que trata de conseguir clics. Gracias por preocuparos", aseguró este lunes en una serie de tuits.