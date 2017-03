Miles de ciclistas cruzan el istmo de Panamá entre campeones y celebridades

Más de 3.500 ciclistas profesionales y aficionados atravesaron el istmo panameño desde el Atlántico hasta el Pacífico, entre ellos el campeón colombiano Sergio Henao y el cantante español David Bisbal.

Los deportistas, de al menos 10 países de América y Europa, compartieron pelotón con celebridades y leyendas como el español Pedro 'Perico' Delgado en una ruta que arrancó en la ciudad caribeña de Colón, e incluyó autopistas de sol abrasador y carreteras selváticas, hasta la ciudad de Panamá.

Henao, flamante campeón de la carrera París-Niza, completó la ruta larga del Gran Fondo Océano-Océano, de 135 kilómetros, en menos de tres horas y después de superar tramos difíciles debido a pequeñas cuestas, reconoció.

Mientras que Bisbal superó la etapa "con calma", en 4 horas y 23 minutos, y bromeó con que la hazaña fue mas difícil que componer una canción.

El cantante hizo la ruta con amigos suyos de Almería y el País Vasco (España), y rodó un rato con Oscar Sevilla, campeón de la Vuelta a Colombia, todo un privilegio para Bisbal, quien reconoció que no está en un estado óptimo para el ciclismo profesional.

No he podido compaginarlo muy bien con mi trabajo. En el ciclismo hay que sufrir un poco para poder disfrutar, y ese tiempo de entrenamiento yo no lo he tenido. Pero la vida sana y el deporte me ayudan a dar el 100 % en el escenario