Miley Cyrus comparte fotos comprometedoras con sus amigos

La cantante Miley Cyrus se ha destacado en los últimos tiempos por su espontaneidad y por romper con su conducta cualquier tipo de convención social, por lo que no debería resultar demasiado sorprendente que ahora el roquero Wayne Coyne (56), quien colaboró en el último trabajo discográfico de la exestrella Disney, haya querido sacar a la luz una curiosa anécdota sobre el tipo de imágenes que la intérprete compartiría con sus allegados para ejemplificar así la estrecha relación que les une.

"Miley y yo seguimos en estrecho contacto, nos escribimos todos los días. Un día yo le pregunto: 'Hey, ¿cómo estás?'. Y ella me responde con varias imágenes en las que aparece meando en el baño. Es así, y esto puede ocurrir miles de veces durante el día. Estamos muy presentes en la vida de otro", asegura el músico en conversación con el diario The Guardian.

Resulta complicado predecir el tipo de reacción que protagonizará Miley ante semejante revelación, circunscrita a su ámbito más privado, pero el efecto tan negativo que podría desprenderse del carácter indiscreto de Wayne Coyne no parece haberle impedido seguir desvelando otros supuestos aspectos de la Miley más íntima.

"Ella sabe mucho sobre ácido, porque ha tomado un montón. Recuerdo cuando me presentó a [el rapero] A$AP Rocky y este empezó a hablar sobre las experiencias que vivía cuando tomaba ácido. Ella me decía por lo bajo: 'Este no ha consumido ácido en su vida. Lo único que quiere es escribir una canción sobre ese tema y se está informando'. Tienes que creerla cuando te dice esas cosas, porque sabe de lo que habla", confesó.