Miley Cyrus ha dejado de fumar marihuana

La cantante Miley Cyrus se ha destacado en los últimos años como una de las voces que han defendido con más ahínco la legalización de la marihuana, hasta el punto de dejarse ver en varios conciertos fumando y abogando en sus entrevistas por la necesidad de erradicar los estigmas asociados a su consumo.

Sin embargo, ahora que parece haber dejado atrás su faceta más controvertida para abrazar una imagen pública y artística algo más madura y responsable, la que fuera protagonista de la serie 'Hanna Montana' asegura que ha optado finalmente por abandonar el cannabis para disfrutar de una "mente despejada" en su día a día."Creo que si alguien me pidiera que me convirtiera en una especie de portavoz del movimiento, diría que no.

En mi caso, necesito tener la mente despejada porque quiero sacar el máximo partido a este momento de mi vida. Hay un montón de gente inteligente e innovadora que al mismo tiempo son activistas por la legalización de la marihuana. Pero yo no podría, porque como artista del mundo del entretenimiento, necesito ser capaz de concentrarme en mi trabajo", ha explicado la intérprete al diario The Sun.Además de haberse desprendido finalmente de sus viejos hábitos, en general Miley lleva un estilo de vida mucho más sosegado que antaño desde que abandonara Los Ángeles para instalarse en Malibú con sus numerosas mascotas y, por supuesto, con su chico Liam Hemsworth, con el que lleva cerca de un año prometida.

"Vivo rodeada de perros y tengo un cerdito durmiendo en mi sofá, todo ello es lo que me hace sentir como en casa. Encontrar ese espacio, volver a estar en medio de la naturaleza, tener árboles, un sol espléndido y un cielo despejado definitivamente me ha ayudado a estar más tranquila. Es complicado hallar esto en Los Ángeles, y en Malibú no me siento tan atrapada", indicó en la misma conversación, antes de dejar patente que su romance con el guapo australiano también es una importante fuente de satisfacciones.

"Mi canción 'Malibú' es sobre el lugar en el que me encuentro en la vida y sobre mi relación. Todo lo que ahí expreso lo hago de forma literal, así que creo que Liam debe de estar muy contento en ese sentido. De todas maneras, él ha inspirado muchas otras de mis canciones", apuntó.