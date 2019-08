Milla Jovovich está esperando su tercera hija

La actriz Milla Jovovich ha anunciado este miércoles que está esperando su tercer retoño junto a su marido Paul W.S. Anderson, con quien ya tiene dos hijas de 11 y cuatro años que muy pronto contarán con una nueva hermanita.

El motivo de que la intérprete haya querido esperar a superar el primer trimestre antes de compartir la noticia, para cerciorarse en la medida de lo posible de que no existía ningún problema, tiene mucho que ver con la dura experiencia que sufrió hace un par de años, cuando se puso de parto de manera prematura estando embarazada de cuatro meses y medio y tuvo que someterse a una intervención de emergencia para interrumpir la gestación mientras se encontraba sola y aterrorizada en un país extranjero."Embarazada de nuevo", ha desvelado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su abultada barriga.

"Cuando me enteré hace 13 semanas, se apoderó de mí una mezcla de sentimientos que iban desde la más profunda alegría al terror absoluto. No quería vincularme emocionalmente a este bebé demasiado pronto debido a mi edad y al hecho de que la última vez sufriera un aborto. Obviamente, no ha resultado para nada divertido y estos últimos meses mi familia y yo hemos estado con el alma en vilo, esperando los resultados de una serie de pruebas y pasando la mayor parte de nuestro tiempo en las consultas de distintos médicos. Gracias a dios, por fin estamos fuera de peligro, y también nos hemos enterado de que estamos esperando otra niña", ha explicado, prometiendo a sus fans que les mantendrá informados de su evolución y pidiéndoles que le deseen toda la suerte posible de cara a esta nueva experiencia en la maternidad.