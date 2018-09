Millie Bobby Brown defiende su "bonita amistad" con el rapero Drake

Desde que se estrenara la serie 'Stranger things', el club de fans de su protagonista Millie Bobby Brown en la meca del cine no ha hecho más que crecer: basta con echar un vistazo a su cuenta de Instagram para descubrir un sinfín de selfies de la actriz posando con distintas estrellas que, en la mayoría de las ocasiones, cuentan con carreras que comenzaron mucho antes de que ella naciera, pero que aun así han caído igualmente rendidas ante su talento y su personalidad arrolladora.

Entre esos admiradores se cuenta el rapero Drake, a quien Millie conoció el año pasado en uno de sus conciertos en Australia y con quien desde entonces ha mantenido un contacto regular que podría resultarle muy útil si algún día se anima a utilizar sus dotes musicales para dar el salto a la industria discográfica.La semana pasada, sin ir más lejos, la joven de 17 años explicó que el músico y ella hablaban a menudo a través de mensajes de texto para que le diera consejos sobre chicos y sobre la vida en general.

"Es fantástico, honestamente; es un gran amigo y un gran modelo a seguir. El otro día nos mandamos un par de mensaje y él siempre me dice que me echa mucho de menos y yo le respondo: 'Yo te extraño más'", fueron las palabras exactas de la intérprete a su paso por la alfombra roja de los Emmy.Esas declaraciones no tardaron en correr como la pólvora por las redes sociales y dar pie a un encendido debate sobre qué podría tener en común un hombre de 31 años como Drake con una adolescente y si su amistad encerraba algún trasfondo, digamos, turbio, por resumir de alguna manera las opiniones que se han vertido al respecto.

Esa polémica no ha tardado en llegar a oídos de la propia Millie, que una vez más ha hecho gala de una madurez inesperada para su edad zanjando esa polémica de una forma calmada pero contundente. "Sois muy raros... de verdad. Tengo mucha suerte de que haya gente en este negocio dispuesta a dedicar su tiempo a ayudarme a ampliar mi carrera y a ofrecerme su guía y consejo. Soy muy afortunada de contar con personas así de maravillosas en mi vida.

Nadie puede elegirlas en mi nombre. Es agradable contar con alguien que comprende lo que hago. Y ahora, por favor, poneos a hablar de los verdaderos problemas que hay en este mundo y que nada tienen que ver con mis amistades", ha contraatacado ahora Millie a través de su cuenta de Instagram.