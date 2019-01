Millie Bobby Brown defiende sus fotos más polémicas hasta la fecha

Haberse dado a conocer con apenas 12 años en la exitosa serie de Netflix 'Stranger Things' colocó a Millie Bobby Brown en la incómoda posición de afrontar una etapa tan confusa y compleja como la adolescencia bajo el escrutinio público.Aunque hasta ahora ella ha conseguido navegar con éxito un terreno tan pantanoso gracias a un control absoluto de su imagen -la actriz ha reconocido que sus padres supervisan al detalle sus atuendos en cada una de sus apariciones públicas y que sus hermanos manejan sus redes sociales-, ni siquiera ella escapa a la polémica por el comportamiento inapropiado para su edad que suele atribuirse a muchas estrellas juveniles.

En esta ocasión, a Millie le han llovido las críticas por unas fotografías que han escandalizado a muchos en la esfera virtual. En las imágenes en cuestión, publicadas en su cuenta de Instagram, la intérprete aparecía luciendo un vestido de 'animal print' muy ajustado, sí, pero de manga larga, cuello alto y largo por debajo de la rodilla. La pose de la adolescente tampoco era nada impactante: en una aparecía retirándose el pelo de la cara y con una mano en la cintura, y en la otra se la veía girada hacia el lado contrario tapándose la boca con la boca para contener la risa.

La joven de casi 15 años no ha tardado en responder a todos los que se preocupaban por la rapidez con que estaría creciendo para recordarles que, por mucho que desee ser un ejemplo para su base más joven de seguidores, no deja de estar en su derecho de hacer lo que quiera con su vida y en sus plataformas de la esfera virtual: "Sé que mucha gente ha comentado en mi anterior fotografía y quiere que actúe según mi edad, pero sinceramente este es mi Instagram y si decido publicar esa fotografía y no os gusta... pues pasadla", les ha recomendado.

"Si fuéramos capaz de proyectar amor con la misma rapidez que lo hacemos con el odio y la negatividad, viviríamos en un mundo maravilloso".Esta no es ni mucho menos la primera vez que ella hace frente a este tipo de situaciones. La estrecha amistad que mantiene con el rapero Drake, 17 años mayor que ella y con quien habla a menudo a través de mensajes de texto para que le dé consejos sobre chicos y sobre la vida en general, también ha sido muy comentada, pero siempre ha sostenido que es muy afortunada de contar con gente en una profesión como la suya dispuesta a dedicar parte de su tiempo a ofrecerle su guía y su apoyo.