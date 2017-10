Mindy Kaling confirma que está esperando una niña

Aunque desde que saliera a la luz la noticia de su embarazo este verano la actriz Mindy Kaling había tratado de mantener en la más estricta intimidad los detalles en torno a tan feliz acontecimiento, evitando comentar por ejemplo quién era el padre del que será su primer retoño y limitándose a realizar declaraciones vagas al respecto, en su última aparición televisiva no ha tratado de evitar el tema en vista de que su abultada barriga no podía pasar ya desapercibida. Con una sonrisa radiante, la humorista no dudó en bromear acerca de las dificultades y el cansancio que están definiendo su tercer trimestre de gestación. "Estoy muy, muy embarazada. Hasta ahora había ido todo bastante bien, pero creo que he empezado a darme cuenta de que había un montón de cosas que no valoraba. Sentarme, entre otras muchas. Estoy obsesionada con sentarme; incluso mientras esperaba entre bastidores, no podía dejar de mirar esta silla en la que estoy ahora mientras pensaba: 'Oh, no puedo esperar a estar sentada en ella'", explicó divertida. En vista de lo relajada y comunicativa que parecía estar la intérprete, su interlocutora se arriesgó a preguntarle acerca del sexo de su futuro bebé para conseguir, sorprentemente, que revelara que se trata de una niña, tal y como se venía rumoreando desde que la presentadora Oprah confirmó su inminente debut en la maternidad. "No voy a esperar para saberlo; es una niña", anunció, antes de comentar, para aclarar justo después que no le guardaba ningún rencor a la presentadora, con quien comparte reparto en la película 'A Wrinkle In Time', por su desliz: "Lo primero que pensé fue que, si alguien tenía que anunciar la gran noticia sobre mi vida privada, quién mejor que Oprah. No puedes quejarte de algo así; ¡y no puedes pedirle que se calle! Es que ella es casi como una figura religiosa. Así que me dije a mí misma que, si el día de mañana tengo que contarle a mi hija que alguien reveló su existencia al mundo entero, esa persona debía ser Oprah".