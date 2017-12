Mindy Kaling no tiene tiempo para salir a cenar desde que es madre

En la línea de ese ingenioso sentido del humor del que hace gala en su serie 'The Mindy Project', la actriz Mindy Kaling no ha dudado en desahogarse con sus seguidores de Instagram sobre la agenda tan apretada que define su día a día desde que, hace unas semanas, diera a luz a su primera hija, cuyos cuidados constantes ya no le permiten tomarse una noche de descanso para, por ejemplo, salir a cenar con sus compañeras de trabajo.

Sin embargo, la intérprete tiene la suerte de contar con un grupo de amigas que no dudan en salir al rescate para que, a diferencia de otros años, la intérprete pueda disfrutar de su tradicional cena navideña con ellas en la comodidad de su hogar. "Normalmente me gusta organizar una cena navideña con todas las mujeres jóvenes que trabajan conmigo, pero como he tenido una semana tan ajetreada, no me ha sido posible. Pero en su lugar, ¡ellas me han traído la cena festiva a casa! Ha sido como una cena temática de la película 'Tienes un email', cocinada y orquestrada por ellas y que ha tenido lugar en mi casa. ¡Vaya menú!", ha escrito en su perfil de Instagram.





Al margen de los cambios tan profundos que ha vivido en su vida cotidiana desde que recibiera a su primogénita, de la que de momento no ha querido revelar su nombre, lo cierto es que la estrella televisiva ya dejaba patente antes de dar a luz que estaba tremendamente ilusionada ante la idea de ser madre y que, pese a ciertos momentos de incomodidad, estaba teniendo un embarazo muy llevadero.

"Estoy muy, muy embarazada. La verdad es que por ahora lo estoy pasando genial en mi estado, aunque a veces pienso en el poco valor que solía darle a cosas como poder sentarme. Ahora veo una silla y me digo: 'Ay, estoy deseando poder volver a sentarme como antaño'", bromeaba en conversación con la revista People.