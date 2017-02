Ministra insulta a Alicia Machado y pide que se le prohíba entrada a Venezuela

La actriz y modelo venezolana, Alicia Machado, fue cuestionada e insultada este martes por la actual ministra de Asuntos Penitenciarios de su país, Iris Varela, quien utilizó su cuenta de Twitter para arremeter en su contra.

REPUDIAMOS DESDE LO MÁS PROFUNDO D NUESTRO SENTIMIENTO PATRIO LA ACCIÓN VERGONZANTE D ESA EXMIS, ACTUAL MUJER DE NARCOTRAFICANTE y LAMECULOS — maria iris varela (@irisvarela) 1 de febrero de 2017



Machado fue catalogada como trabajadora sexual y “actual mujer de narcotraficante” por Varela, además, la funcionaria del gobierno venezolano dijo “debe prohibírsele la entrada a nuestra Patria, que se quede arrastrándose a los Clinton”.

Alicia Machado vinculada al narcotraficante mexicano debe prohibirsele la entrada a nuestra Patria, que se quede arrastrandose a los Clinton — maria iris varela (@irisvarela) 1 de febrero de 2017



Los venezolanos NO PODEMOS ACEPTAR Q UNA PROSTITUTA venga a pisotear NUESTRA AMADA BANDERA NACIONAL, ESTANDARTE GLORIOSO DE LUCHA Y LIBERTAD — maria iris varela (@irisvarela) 1 de febrero de 2017



Iris Varela no mencionó el usuario de la ex Miss Universo en sus tuits, por ende, varios usuarios le preguntaban sobre los insultos de la ministra, a lo que ella sólo respondió: “De los chavistas estoy acostumbrada a insultos y difamaciones, eso no es nada, lo que duele es ver a mi país como lo tienen”.